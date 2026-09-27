Intensa seguidilla para Boca: semifinales de Copa Argentina y Sudamericana, Superclásico y 8 partidos en un mes

Octubre será un mes agobiante y de muchos partidos trascendentales para el equipo del Vasco Arruabarrena.

Boca está vivo y con chances en cuatro frentes distintos. Está en semifinales de la Copa Sudamericana, tercero en la tabla anual, quinto en su zona en el Clausura y este domingo se metió a las semis de la Copa Argentina tras una épica remontada por 3 a 2 ante Racing.

En ese contexto, el Xeneize entrará en una racha en la que empezará a definir todos los frentes, ya que se vienen los duelos de ambas semis y el cierre del torneo local durante las próximas semanas.

Durante el mes de octubre y el primer fin de semana de noviembre, Boca disputará un total de ocho encuentros esparcidos en apenas 30 días. El promedio da un partido cada 3 días y tres cuartos, por lo que serán semanas intensas para el equipo del Vasco Arruabarrena.

Además, dentro de esa seguidilla se darán partidos trascendentales: la ida y la vuelta ante Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana, la semi de Copa Argentina con Banfield, el Superclásico, el clásico contra Independiente y tres encuentros más del Clausura ante Unión, Instituto y Talleres.

Enner Valencia, autor de tres goles de Boca ante Racing por la Copa Argentina.

Todo comenzará el próximo viernes 2 de octubre ante el Tatengue, en un compromiso que se jugará en La Bombonera desde las 21:30. El periplo de un mes, con ocho partidos al hilo, culminará el domingo 1 de noviembre, nuevamente en La Boca, recibiendo a River, sin horario definido aún.

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Cabe destacar que el duelo contra Banfield no está pautado de manera oficial todavía, pero se estima que la única ventana posible para que Boca pueda disputar ese encuentro es la próxima semana, ya que luego deberá disputar los dos partidos de la Sudamericana ante Vasco da Gama y, de hacerse pasada dicha serie, quedaría el calendario muy ajustado con la final, que se disputará el miércoles 4 de noviembre.

Por ende, la fecha tentativa para Boca – Banfield sería el martes 6 de octubre, aunque resta la confirmación oficial de parte de la organización.

Así las cosas, el Xeneize deberá prepararse para una seguidilla intensa, compleja y que definirá gran parte del semestre y del año. La rotación y la escasez de lesiones serán dos aliados fundamentales para Arruabarrena y el Mundo Boca en sí.

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El calendario de Boca para las próximas semanas

DÍA L/V VS EQUIPO HORA 2/10 L Unión – Clausura 21:30 6/10 – A confirmar N Banfield – C. Argentina A confirmar 9/10 V Instituto – Clausura 19:30 13/10 L Vasco da Gama – Sudamericana 21:30 18/10 – A confirmar L Talleres – Clausura A confirmar 20/10 V Vasco da Gama – Sudamericana 21:30 25/10 – A confirmar V Independiente – Clausura A confirmar 1/11 – A confirmar L River Plate – Clausura A confirmar

Los 4 caminos de Boca hacia la Libertadores 2027

Ser campeón de la Copa Argentina 2026 : Con la remontada ante Racing, Boca se metió en semifinales, donde enfrentará a Banfield. En una hipotética final asoman Atlético Tucumán, Estudiantes de La Plata o Platense.

: Con la remontada ante Racing, Boca se metió en semifinales, donde enfrentará a Banfield. En una hipotética final asoman Atlético Tucumán, Estudiantes de La Plata o Platense. Ser campeón del Torneo Clausura 2026 : el Xeneize se encuentra en zona de clasificación a octavos de final en la Zona A. Deberá asegurar el pasaje y luego vencer en las cuatro instancias de eliminación directa para matar dos pájaros de un tiro.

: el Xeneize se encuentra en zona de clasificación a octavos de final en la Zona A. Deberá asegurar el pasaje y luego vencer en las cuatro instancias de eliminación directa para matar dos pájaros de un tiro. Ser campeón de la Copa Sudamericana 2026 : Los de Arruabarrena enfrentarán a Vasco da Gama por las semifinales y, en caso de avanzar, chocarán ante Atlético Mineiro o Montevideo City Torque en la gran final.

: Los de Arruabarrena enfrentarán a Vasco da Gama por las semifinales y, en caso de avanzar, chocarán ante Atlético Mineiro o Montevideo City Torque en la gran final. Ser Top 3 en la Tabla Anual: Los tres primeros puestos del acumulado del año de la fase regular del Torneo Apertura y Torneo Clausura otorgan pasajes para la Libertadores 2027. Hasta ahora, el Xeneize se ubica tercero, pero con lo justo. Quedan 6 partidos por delante.

En síntesis

8 partidos en 30 días disputará Boca Juniors al mando del Vasco Arruabarrena.

disputará Boca Juniors al mando del Vasco Arruabarrena. Vasco da Gama será el rival en las semifinales de la Copa Sudamericana.

será el rival en las semifinales de la Copa Sudamericana. 6 de octubre: fecha tentativa para la semifinal de Copa Argentina ante Banfield.