¿Cuánto dinero ganó Ailín Pérez por vencer a Norma Dumont en su pelea de UFC?

La noche del sábado 26 de septiembre arrancó de la mejor manera para el deporte nacional en el UFC Apex de Las Vegas. Ailín Pérez dio otra demostración de carácter sobre el octágono, se llevó las tarjetas con un 29-28 unánime frente a la brasileña Norma Dumont y metió su séptima victoria al hilo en la empresa más importante de artes marciales mixtas. Con este resultado a su favor, la argentina dejó en claro que la oportunidad por el cinturón mundial es su único objetivo en el horizonte.

La millonada que ganó Ailín Pérez en UFC

Si vamos al terreno económico, la bolsa estimada que se embolsó la peleadora ronda entre los 70.000 y los 100.000 dólares. Vale hacer un paréntesis clave para destacar que este número se trata de un cálculo aproximado, ya que la UFC nunca revela de forma oficial los contratos ni los montos exactos que cobra cada uno de sus atletas.

El desglose de los números se entiende mejor a partir de sus recientes presentaciones en suelo estadounidense. En sus combates previos dentro de Norteamérica, Fiona registró pagos base con una estructura de 36.000 dólares por presentarse a combatir, sumados a otros 36.000 dólares extra tras asegurar la victoria sobre la jaula.

Con semejante racha positiva a sus espaldas, la luchadora criolla no solo agranda su billetera en el máximo nivel internacional, sino que además se consolida como una de las referentes indiscutidas de la categoría. Ahora solo resta esperar los próximos movimientos en la agenda para ver si la ansiada chance titular se concreta en su siguiente choque.

En síntesis

Ailín Pérez venció a Norma Dumont por decisión unánime en UFC Apex de Las Vegas.

venció a Norma Dumont por decisión unánime en UFC Apex de Las Vegas. Ailín Pérez logró su séptima victoria consecutiva dentro de la empresa de artes marciales mixtas.

logró su séptima victoria consecutiva dentro de la empresa de artes marciales mixtas. La bolsa estimada de la peleadora argentina oscila entre los 70.000 y 100.000 dólares estadounidenses.