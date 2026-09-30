Boca hoy: el deseo de Felipe Melo, el jugador que se recuperó y más

A dos días del encuentro frente a Unión por el Torneo Clausura, Boca sigue con los entrenamientos a la espera de la llegada de Leonel Flores, quien fue liberado por la Selección Argentina. Además de esto, Camilo Rey Domenech se recuperó de su lesión y está a disposición de Arruabarrena.

Felipe Melo sueña con dirigir a Boca

En su visita a Buenos Aires, Felipe Melo volvió a hablar de su cariño por Boca. Estuvo presente en La Bombonera, analizó el presente del equipo del Vasco Arruabarrena, llenó de elogios a Juan Román Riquelme y también se animó a soñar con ser entrenador del club en un futuro, aunque aclaró que todavía está sacando la licencia.

En diálogo con TyC Sports, Felipe Melo aseguró: “Obvio que como hincha tengo el sueño de algún día dirigir a Boca, pero todavía estoy sacando la Licencia PRO, termino en diciembre“. Cabe destacar que el brasileño dijo presente en Buenos Aires en el marco de la Olé Summit.

Rey Domenech se recuperó y está a disposición de Arruabarrena

De cara al partido contra Unión de Santa Fe, el entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, recibió una buena noticia debido a que recuperó al último jugador que tenía lesionado con problemas musculares, como lo es el volante Camilo Rey Domenech.

El mediocampista había sufrido un desgarro de grado dos, por lo que se perdió los últimos compromisos del equipo. Ahora, estará a disposición para una seguidilla importante de partidos que tendrá el Xeneize por las tres competencias.

Franco Pérez subió al primer equipo

Debido a la importante seguidilla de partidos que tendrá Boca a lo largo del último mes, en la que tendrá ocho compromisos en 30 días, Rodolfo Arruabarrena subió a Franco Pérez, volante de la Reserva, a entrenar con el primer equipo.

Publicidad

Pérez se desempeña como volante central, es zurdo y mide 1.90 metros. Además, tiene gran técnica, visión y recuperación en la mitad de la cancha. Firmó su primer contrato con la institución y estará vinculado, al menos, hasta diciembre de 2028.