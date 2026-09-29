Franco Domínguez, futbolista de Estudiantes, festejó el título con los jugadores de Rosario Central

El sábado pasado, Rosario Central se consagró campeón de la Supercopa Internacional 2026. Bajo el calor agobiante de Santiago del Estero, dos goles de Ángel Di María y uno de Julián Fernández alcanzaron para ganar 3-1. En medio de ese contexto, un futbolista de Estudiantes de La Plata se sumó a los festejos del título.

Franco Domínguez, delantero de la Reserva del Pincha y que ya tiene 6 partidos en Primera División, fue parte de la celebración del plantel del Canalla. Esto despertó un fuerte enojo en los hinchas del Pincha ya que se trata de un jugador de sus filas y sumado a la inmensa rivalidad que hay entre los equipos y se incrementó considerablemente en el último año.

Franco Domínguez y Gastón Ávila, en los festejos de Rosario Central.

Lo cierto es que es el hermano menor de Gastón Ávila y también de Ezequiel, conocido popularmente como Chimy -actualmente en Independiente-. Bien se sabe públicamente que son fanáticos de Rosario Central, pero lo curioso es la aparición de las imágenes durante el festejo por el título que justamente le ganó a sus propios compañeros de plantel.

Un dato importante a tener es que no fue convocado en Reserva este martes para disputar la fecha correspondiente al Torneo Proyección donde Estudiantes enfrenta a Defensa y Justicia en el Country de City Bell. En medio de ese contexto inesperado, fue decisión de Jonathan Schunke, el ex futbolista y actual director técnico de la categoría.

Franco Domínguez en Estudiantes de La Plata. (@fran_aavila)

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Si bien despertó mucho enojo entre los hinchas del conjunto de La Plata, todavía se desconoce si habrá una sanción de parte de la institución hacia Franco Domínguez por ser partícipe del festejo del título que Rosario Central le ganó a Estudiantes en Santiago del Estero. Así las cosas, podría haber novedades durante las próximas horas.

Cabe recordar que Franco Domínguez fue parte de la Selección Argentina Sub-19 que disputó los Juegos Suramericanos 2026 durante las últimas semanas en Rosario, provincia de Santa Fe. Allí, bajo las órdenes de Diego Placente y su cuerpo técnico, convirtió dos goles en la fase de grupos y jugó los 5 partidos del certamen continental.

Franco Domínguez en los Juegos Suramericanos 2026. (@fran_aavila)