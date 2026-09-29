Se conoció el informe arbitral de la discusión entre Juan Sebastián Verón y Darío Herrera: “Ustedes vienen mandados, hijos de put*”

El árbitro del encuentro reveló qué le dijo el presidente del Pincha luego de la derrota con Rosario Central.

Tres días después de la victoria de Rosario Central ante Estudiantes por 3 a 1 en la Supercopa Internacional, salió a la luz el informe realizado por el árbitro del partido, Darío Herrera, tras ser increpado por Juan Sebastián Verón y miembros de la dirigencia del elenco platense.

En total, fueron tres los miembros del Pincha que resultaron informados. Además del mencionado Verón, también forman parte del mismo Pascual Caiella, vicepresidente de la institución, y Marcos Angeleri, secretario deportivo del plantel profesional.

Por el lado de Verón, quien se metió a la cancha a discutir con los árbitros, Herrera redactó que recibió distintos insultos. “Hijos de re mil put*, hay que matarl*s a todos, ustedes vienen mandados, hijos de put4*, hay que matarlo*s a todos”, fueron los comentarios del presidente del Pincha.

“Hijos de remil put*, los vamos a mat*r, seca nucas de la AFA, corruptos”, dice el informe de Herrera respecto a los insultos recibidos por parte de Caiella, quien también se acercó a la zona en la que estaban los árbitros para reclamar por distintos fallos en los que consideraron que perjudicaron al club.

“Corruptos hijos de put*”, fue el agravio por parte de Angeleri. Y agregó: “Marcos Angeleri nos dijo que, con la plata que tenía él en el banco, podía pagarnos a todos durante toda la vida, coronándolo con un ‘corruptos hijos de puta’“.

Verón podría sufrir una dura sanción por parte de la AFA

Debido a que es reincidente por una suspensión de 6 meses en 2025 por el pasillo en el partido contra Rosario Central por el Torneo Clausura, Verón podría tener una sanción aún mayor, que podría llegar a la inhabilitación federativa prolongada por parte del Tribunal de Disciplina de la AFA.

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Además de esto, podrían producirse multas económicas para la institución, mientras que Angileri y Caiella también recibirán sanciones, aunque más leves que las de Verón. En los próximos días, el Tribunal de Disciplina de la AFA determinará los pasos a seguir.

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