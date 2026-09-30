El lateral por izquierda no es tenido en cuenta por Dorival Júnior y el elenco paulista busca una rescisión, aunque el acuerdo parece estar lejos.

A comienzos de 2026, River y Sao Paulo llegaron a un acuerdo que involucró el pase de tres jugadores que se encontraban a préstamo. El Millonario se quedó con los servicios de Giuliano Galoppo, mientras que el Tricolor hizo lo propio con Enzo Díaz y Gonzalo Tapia. Apenas unos meses más tarde, el presente de cada uno de ellos lejos está de los equipos que los compraron.

Giuliano Galoppo se marchó a préstamo a Atlanta United, Gonzalo Tapia pasó a Columbus Crew, mientras que Enzo Díaz atraviesa una situación conflictiva con Sao Paulo. Dorival Júnior no lo tiene en cuenta, el conjunto paulista busca rescindirle el contrato, pero el acuerdo pareciera estar lejos.

Sao Paulo busca reducir su masa salarial y por eso busca interrumpir antes de tiempo el vínculo de Enzo Díaz, pero el lateral por izquierda quiere un resarcimiento económico, algo que el Tricolor entiende que debe hacer, pero todavía no hay un acuerdo en los números.

Mientras esta situación se resuelve, Enzo Díaz estaría en Argentina esperando regresar a Sao Paulo para incorporarse al primer equipo o que se realice la rescisión de contrato con un pago acorde ya que todavía le quedan más de dos años de contrato con el conjunto Tricolor. Cabe destacar que prácticamente todos los mercados del mundo están cerrados y será difícil encontrar equipo ahora.

Enzo Díaz. (Foto: Getty).

Los números de Enzo Díaz en Sao Paulo

Enzo Díaz arribó a Sao Paulo a comienzos de 2025 luego de un flojo paso por River en el que nunca logró adueñarse del puesto. Desde entonces, el lateral izquierdo acumula 76 partidos en el Tricolor en los que marcó un tanto, brindó ocho asistencias y recibió 24 tarjetas amarillas.

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