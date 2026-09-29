La Selección Argentina liberó a Tomás Palacios, Leonel Flores y Tobías Andrada: volverán a Estudiantes, Boca y River

Los tres jugadores del fútbol argentino fueron desafectados de la Albiceleste para regresar a sus clubes.

A un día del primer partido de la Selección Argentina en esta fecha FIFA, la AFA confirmó cambios en la lista de convocados al anunciarse tres bajas. Todas ellas, del fútbol argentino.

Es que Tomás Palacios y Leonel Flores fueron liberados por Lionel Scaloni para que puedan regresar a sus clubes, ya que tienen compromisos importantes por los puntos con Estudiantes y Boca respectivamente. En su comunicado, la Selección Argentina informó que el defensor volverá al Pincha este mismo martes, mientras que el delantero del Xeneize lo hará luego del amistoso ante Bolivia.

Luego de sus respectivos compromisos, Estudiantes ante Platense este jueves y Boca ante Unión el próximo viernes, ambos jugadores volverán a la convocatoria de la Selección. En tanto, quien fue desafectado de manera total fue Tobías Andrada, quien volverá a River para terminar de recuperarse de su lesión muscular leve.

#SelecciónMayor Los futbolistas Tomás Palacios y Leonel Flores serán liberados para afrontar los compromisos con sus clubes. El primero lo hará hoy por la tarde y el segundo luego del amistoso con Bolivia. Volverán a Ezeiza luego de sus partidos.



En tanto, Tobías Andrada,… — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 29, 2026

Con la baja de los futbolistas del ámbito local, son en total 3 las bajas definitivas que tuvo la Selección para esta fecha FIFA: Thiago Almada, Juan Foyth y Tobías Andrada. Además, de manera parcial fueron liberados Tomás Palacios y Leonel Flores.

Los convocados de la Selección Argentina para esta fecha FIFA

ARQUEROS : Emiliano Martínez; Juan Musso, Gerónimo Rulli, Santiago Beltrán.

: Emiliano Martínez; Juan Musso, Gerónimo Rulli, Santiago Beltrán. DEFENSORES : Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Santiago Simón, Valentín Gómez, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios.

: Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Santiago Simón, Valentín Gómez, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios. VOLANTES : Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Equi Fernández.

: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Equi Fernández. DELANTEROS: Nicolás González, Gianluca Prestianni, José Manuel López, Santiago Castro, Julián Alvarez, Lautaro Martínez, Lionel Messi, Leonel Flores.

Publicidad

Los horarios de los amistosos de la Selección Argentina

Miércoles 30 de septiembre

21.00 Argentina vs. Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes

Sábado 3 de octubre

21.00 Argentina vs. Burkina Faso, en el estadio Monumental

Martes 6 de octubre

20.00 Argentina vs. Benín, en el estadio Monumental

En síntesis