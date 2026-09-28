Argentina vs. Bolivia: probables alineaciones, cuándo se juega, a qué hora y cómo verlo por TV

Este miércoles, el seleccionado Albiceleste medirá fuerzas con su par de Bolivia por un nuevo amistoso FIFA internacional.

Todavía retumba la final del Mundial 2026 en la que la Selección Argentina no pudo redondear otro título y cayó por la mínima diferencia ante su par de España. Sin embargo, es momento de dar vuelta la página, barajar y dar de nuevo. En ese contexto, se aproximan tres partidos amistosos FIFA internacionales para La Albiceleste.

Se trata de una serie de partidos muy especial, ya que culminará con la despedida del mismísimo Lionel Messi de la Selección Argentina. Sí, el próximo martes 6 de octubre, en el Estadio Monumental de Núñez y frente a Benín, quien es considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos, le pondrá punto final a su estadía en el conjunto nacional.

Pero antes, los comandados estratégicamente por Lionel Scaloni afrontarán otros dos cotejos amistosos: frente a Bolivia y contra Burkina Faso. Así las cosas, el cuerpo técnico aprovechará para comenzar a probar alternativas y también para consolidar ideas de cara a lo que viene, mientras continúe definiendo su futuro todavía incierto.

Cuándo y a qué hora se juega Argentina vs. Bolivia

El amistoso FIFA internacional entre las selecciones de Argentina y Bolivia se llevará a cabo el próximo miércoles 30 de septiembre, desde las 21 (hora local) en el Estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba.

Argentina y una nueva prueba amistosa. (Foto: Getty)

Probables alineaciones de Argentina y Bolivia

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

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Bolivia: Guillermo Viscarra; Efraín Morales, Luis Haquín, Diego Arroyo; Diego Medina, Héctor Cuéllar, Carlos Melgar, Gabriel Villamil, Roberto Fernández; Miguel Terceros y Fernando Nava.

Cómo ver Argentina vs. Bolivia por TV

El amistoso entre Argentina y Bolivia podrá verse por intermedio de las pantallas de Telefé y TyC Sports. Paralelamente, también existirá la posibilidad de seguirse a través de las plataformas digitales de ambas señales.

Últimos partidos entre Argentina y Bolivia

16/10/2024 – Eliminatorias Mundial 2026: Argentina 6 Bolivia 0

12/9/2023 – Eliminatorias Mundial 2026: Bolivia 0 Argentina 3

10/9/2021 – Eliminatorias Mundial 2021: Argentina 3 Bolivia 0

29/6/2021 – Copa América 2021: Argentina 4 Bolivia 1

13/10/2020 – Eliminatorias Mundial 2022: Bolivia 1 Argentina 2

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DATOS CLAVE

Argentina se enfrenta a Bolivia el miércoles 30 de septiembre en Córdoba.

Lionel Messi se despedirá de la Selección Argentina el 6 de octubre frente a Benín.

El partido entre Argentina y Bolivia podrá verse en vivo por Telefé y TyC Sports.