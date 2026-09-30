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Selección Argentina

Furor por la llegada de la Selección Argentina a Córdoba para el amistoso ante Bolivia

Cientos de hinchas argentinos se acercaron a la concentración para saludar al plantel, que llegó en la noche del martes.

Lionel Scaloni junto a los hinchas argentinos en Córdoba.
© Prensa AFALionel Scaloni junto a los hinchas argentinos en Córdoba.

Luego de entrenar en el predio de la AFA en Ezeiza, en la tarde del pasado martes la Selección Argentina emprendió viaje rumbo a Córdoba, ciudad en la que jugará en el Estadio Mario Alberto Kempes frente a Bolivia, en el primero de los tres amistosos de esta fecha FIFA.

Minutos después de la llegada del plantel al hotel, los futbolistas, por pedido de Dibu Martínez, se acercaron a las puertas del hotel en el que se están alojando para saludar a la gran cantidad de público que se hizo presente para esperarlos en las primeras horas de la noche.

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En sus redes sociales, la cuenta oficial de la Selección Argentina publicó un posteo con una serie de fotos de los jugadores de la Albiceleste junto al entrenador Lionel Scaloni con los hinchas. “¡Gracias Córdoba por tanto amor!”, dice la publicación, con un emoji de cara enamorada.

Probables alineaciones de Argentina y Bolivia

  • Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.
  • Bolivia: Guillermo Viscarra; Efraín Morales, Luis Haquín, Diego Arroyo; Diego Medina, Héctor Cuéllar, Carlos Melgar, Gabriel Villamil, Roberto Fernández; Miguel Terceros y Fernando Nava.
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Datos clave

  • La Selección Argentina jugará un amistoso contra Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes.
  • Emiliano “Dibu” Martínez pidió al plantel saludar a los hinchas frente al hotel cordobés.
  • El entrenador Lionel Scaloni y los futbolistas se fotografiaron con el público en Córdoba.
Marco D'Arcangelo
Marco D'Arcangelo
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