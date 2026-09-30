El brasileño dijo presente en La Bombonera en su visita a Buenos Aires y celebró el presente del conjunto de la Ribera.

En su visita a Buenos Aires, Felipe Melo volvió a hablar de su cariño por Boca. Estuvo presente en La Bombonera, analizó el presente del equipo del Vasco Arruabarrena, llenó de elogios a Juan Román Riquelme y también se animó a soñar con ser entrenador del club en un futuro, aunque aclaró que todavía está sacando la licencia.

En diálogo con TyC Sports, Felipe Melo aseguró: “Obvio que como hincha tengo el sueño de algún día dirigir a Boca, pero todavía estoy sacando la Licencia PRO, termino en diciembre“. Cabe destacar que el brasileño dijo presente en Buenos Aires en el marco de la Olé Summit.

Felipe Melo elogió a Riquelme

Por otro lado, el brasileño le dedicó unas palabras a Juan Román Riquelme: ” Soy hincha y amigo del 10, de Riquelme, que para mí es el más grande de la historia. Hablo con él siempre por WhatsApp, casi todas las semanas. También estoy contento porque mi ídolo está haciendo un buen trabajo en el club“.

Respecto al presente del Xeneize afirmó: “Veo que Boca ahora mismo vive un buen momento. La verdad es que estoy re contento, re feliz porque Boca puede ganar un título importante este año como la Sudamericana. Va a jugar contra un gran equipo que es Vasco”.

La gran carrera de Felipe Melo

Flamengo (Brasil)

(Brasil) Cruzeiro (Brasil)

(Brasil) Grêmio (Brasil)

(Brasil) RCD Mallorca (España)

(España) Racing de Santander (España)

(España) UD Almería (España)

(España) Fiorentina (Italia)

(Italia) Juventus (Italia)

(Italia) Galatasaray (Turquía)

(Turquía) Inter de Milán (Italia)

(Italia) Palmeiras (Brasil)

(Brasil) Fluminense (Brasil)

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