Alineaciones de Estados Unidos y Chile por un amistoso FIFA internacional

En el Energizer Park de San Luis, Misuri, estadounidenses y chilenos se encuentran frente a frente en un nuevo cotejo amistoso.

Este martes, en el marco de un nuevo amistoso FIFA internacional, los seleccionados de Estados Unidos y Chile se encuentran frente a frente en el Energizer Park de San Luis, Misuri, en el propio país norteamericano. Lo hacen con la misión de probar alternativas y de seguir mejorando.

Por un lado, los anfitriones vienen de diseñar una discreta Copa del Mundo que fue de mayor a menor. Luego de un comienzo realmente prometedor, Estados Unidos, que fue local, no pudo llegar más allá de los octavos de final, instancia donde fue goleado por Bélgica.

Paralelamente, el seleccionado de Chile quiere salir de un pozo realmente profundo, ya que acumula nada más ni nada menos que tres Mundiales sin dar el presente (Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, Canadá y México 2026). Por eso, quiere iniciar esta etapa con una buena presentación.

Probables formaciones de Bolivia y Paraguay

Estados Unidos: Matt Turner; Joe Scally, Chris Richards, Marc McKenzie, Caleb Wiley; Tyler Adams, Johnny Cardoso; Brenden Aaronson, Gio Reyna, Malik Tillman; Ricardo Pepi.

Chile: Lawrence Vigouroux; Felipe Faúndez, Iván Román, Paulo Díaz, Marcelo Morales; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro; Darío Osorio, Agustín Arce, Gonzalo Tapia; Ben Brereton Díaz.

Hora y estadio de Estados Unidos vs. Chile

Hora: 21:00 (República Argentina)

Estadio: Energizer Park (Estados Unidos)

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La previa de Estados Unidos vs. Chile