AFA confirmó el Fan Fest “Gracias, Leo”, para el amistoso de Argentina ante Benín

El próximo martes los hinchas que no vayan al estadio podrán reunirse en Ciudad Universitaria para vivir el partido.

Se viene la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. El próximo martes en el Estadio Monumental el delantero jugará su último partido con la Albiceleste, en el amistoso frente a Benín, en el que además será homenajeado por la Asociación del Fútbol Argentino.

De cara a este especial encuentro, desde la AFA confirmaron que se realizará un Fan Zone para que los hinchas que no pudieron conseguir su entrada para este duelo puedan vivirlo de igual manera de forma especial. El mismo se llevará a cabo en el Campo de Deportes de la Ciudad Universitaria de la UBA.

El Fan Fest AFA “Gracias, Leo” comenzará a las 12 del mediodía del martes 6 de octubre y terminará a las 00.00 horas. Allí los hinchas presentes se encontrarán con diferentes propuestas como música, entretenimiento, gastronomía, juegos, experiencias interactivas y la participación de artistas, invitados especiales, influencers y streamers.

Además de esto, se instalará una pantalla gigante de alta tecnología para que los fanáticos de la Albiceleste puedan ver el amistoso ante Benín, que está programado para las 20.00 horas del martes.

La presentación del Fan Fest “Gracias, Leo”.

Previo al encuentro, desde las 18.30 comenzarán los shows musicales. La primera banda en presentarse será Kapanga, y luego de esto, a las 19.30, iniciará el show de La T y La M. En el medio de esto, distintos DJs estarán pasando música para acompañar la jornada.

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La conducción estará a cargo de Sergio Goycochea, ex arquero de la Selección Argentina y subcampeón del mundo en Italia 1990. Allí interactuará con el público, así como también protagonizará la experiencia “Penales con Goyco”, junto con juegos y desafíos para los asistentes.

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