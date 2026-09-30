El marcador central tiene el deseo de volver al Pincha para disputar el tramo final de la Copa Libertadores.

Racing atraviesa un momento muy complicado. Ya fuera de las competencias internacionales, eliminado de la Copa Argentina y casi condenado a no jugar los playoffs del Clausura, los de Avellaneda también tienen problemas internos. En esta oportunidad, los protagonistas son Marcos Rojo y Diego Alberto Milito.

Tras la eliminación de la Copa Argentina, Marcos Rojo activó conversaciones con Estudiantes de La Plata, que busca su vuelta al club para jugar el tramo final de la Copa Libertadores, la Copa Argentina -siempre y cuando avance de instancia- y además piensa en tenerlo para todos sus compromisos a partir de 2027.

El pasado martes hubo una reunión entre Marcos Rojo y Diego Milito en la que el marcador central el comunicó su deseo de marcharse, pero para eso debe rescindir su contrato con la Academia, el cual finaliza en diciembre de 2026, en apenas unos meses.

Según informó Olé, la conversación entre Rojo y Milito fue tensa, a tal punto que llegó a ser una discusión acalorada en la cual el marcador central le dijo que tenía el deseo de jugar la Copa Libertadores. El presidente de Racing fue tajante y habría dicho que di ninguna manera se va a ir ahora.

Marcos Rojo jugó 29 partidos en Racing. (Foto: Getty).

Rojo se ausentó del entrenamiento

En medio de esta situación, Marcos Rojo no se presentó en el entrenamiento del pasado martes. Si bien desde Racing indicaron que fue por un traumatismo con edema óseo en el platillo tibial interno de la rodilla derecha, la realidad es que todo indica que su ausencia se debió al deseo de marcharse del club inmediatamente para poder sumarse a Estudiantes y jugar el tramo final de la Libertadores.

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Este miércoles tuvo la misma postura y nuevamente faltó a la práctica. Según pudo saber Bolavip es para presionar para salir y que el problema que el marcador central tiene no es con el club, sino con Diego Milito en particular, a quien le reprocha algunas actitudes desde que sumió como presidente.

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