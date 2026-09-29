Colapinto dejó atrás el choque en Bakú y se ilusiona con su primera vez en Malasia: “En condiciones de competir por puntos”

El argentino dejó su pronóstico para el GP de Malasia, en el cual buscará volver a los puntos luego del DNF en Azerbaiyán.

Se viene un nuevo Gran Premio de la Fórmula 1, que promete ser más que especial. Es que, luego de casi una década, volverá al calendario el circuito de Sepang, ubicado en Malasia, que estará reemplazando al circuito de Bahréin por el conflicto bélico en Medio Oriente.

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Para Franco Colapinto también será especial. No solo porque será su primera oportunidad en suelo malayo, sino porque volverá a correr un fin de semana posterior a su primer DNF como piloto de Alpine.

Es que, en el GP de Azerbaiyán, disputado en la ciudad de Bakú, Franco cometió un error en la curva 1, chocó a Pierre Gasly y quedaron ambos fuera de la carrera. Para sacar adelante la situación, el argentino hizo caso a sus palabras y automáticamente se puso a trabajar para revertir el mal trago en Azerbaiyán.

A través de la página oficial de Alpine, Colapinto habló antes de viajar a Malasia. “Será mi primera experiencia en Sepang. Es un circuito del que he oído hablar mucho, ya que crecí viendo la Fórmula 1. Algo que destaca son las condiciones, con tanto calor y humedad, y la alta probabilidad de lluvia”, comenzó analizando.

Además, detalló el trabajo que hizo luego de su última carrera: “Volé a Enstone después de Bakú, como estaba previsto, para pasar un día en el simulador. Fue una experiencia bastante singular, ya que nos estamos adaptando al cambio horario; estuve en la fábrica a las 5 de la mañana junto con mis ingenieros”.

Por último, dejó su pálpito para el GP en Sepang: “Tengo muchas ganas de vivir la experiencia de Malasia y mi objetivo es tener un viernes productivo, lograr una buena puesta a punto del coche y, con suerte, estar en condiciones de competir por los diez primeros puestos ambos días“.

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Cuándo y dónde es la próxima carrera de la Fórmula 1: los horarios del GP de Bahréin en Malasia

El próximo GP de la Fórmula 1 será en el Circuito de Sepang, en Malasia. El mismo se correrá el fin de semana del 2, 3 y 4 de octubre, en horas de la madrugada argentina.

Horarios*:

Viernes 2 de octubre

Práctica Libre 1: 1:30

Práctica Libre 2: 5:00

Sábado 3 de octubre

Práctica Libre 3: 1:30

Clasificación: 5:00

Domingo 4 de octubre

Carrera: 4:00

*Horarios correspondientes a la República Argentina.

En síntesis