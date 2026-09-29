Boca hoy: Scaloni libera a Flores y el Vasco se ilusiona con poder contar con Jagger

Todas las novedades del Xeneize de este martes 29 de septiembre, con el plantel entrenando de cara al cruce contra Unión.

Todo lo que el hincha de Boca tiene que saber este martes 29 de septiembre de 2026, con el plantel entrenando de cara al cruce contra Unión del próximo viernes. Arruabarrena cree que va a contar con Flores y Jagger Herrera, el once para jugar contra el Tatengue en La Bombonera y la operación del Vasco.

Boca podría contar con Leonel Flores vs. Unión

El próximo viernes a las 21.30 horas, Boca recibirá en La Bombonera a Unión de Santa Fe por la fecha 11 de la Zona A del Torneo Clausura. Leonel Flores fue convocado por Lionel Scaloni para los amistosos que Argentina jugará ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, pero fue licenciado tras el duelo ante Bolivia y estará a disposición para jugar contra Unión y luego volver con la Albiceleste.

Leonel Flores. (Foto: Prensa Boca).

Jagger y Palacios se entrenaron a la par

En los últimos días, Jagger Herrera y Carlos Palacios estuvieron tocados físicamente, pero este martes realizaron trabajos de gimnasio, por lo que se estima que no hay lesión y ambos podrán estar a disposición de Rodolfo Arruabarrena para jugar contra el Tatengue.

Facundo Herrera. (Foto: Getty).

El probable once vs. Unión

Si bien resta la confirmación oficial, Boca saldría desde el arranque ante Unión con: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

Publicidad

La operación del Vasco

Rodolfo Arruabarrena firmó este domingo una de sus victorias más espectaculares como entrenador de Boca Juniors. Con un triplete de Enner Valencia, el Xeneize se lo dio vuelta a Racing por 3-2 en los últimos 20 minutos y avanzó a las semifinales de Copa Argentina.

Mientras los hinchas del club de la Ribera aún celebran la victoria en el clásico, BOLAVIP pudo saber este lunes que el Vasco había atravesado una cirugía en la previa del partido y su forma de transitarla define a la perfección su compromiso con Boca.

El martes por la mañana, Arruabarrena fue intervenido por dos hernias inguinales y, contra todo pronóstico, a la tarde se presentó a dirigir la práctica de su equipo, evitando tomarse el descanso típico en estos casos.

Publicidad

De esta manera, el Vasco continuó con la programación de trabajo establecida y acompañó al equipo hacia la victoria por Copa Argentina. Así, el Xeneize está en semifinales, donde enfrentará a Banfield por un lugar en la gran final del certamen nacional.

Rodolfo Arruabarrena. (Foto: Prensa Boca).

DATOS CLAVE

Boca Juniors entrena enfocado en su próximo partido ante Unión de Santa Fe.

entrena enfocado en su próximo partido ante Unión de Santa Fe. Rodolfo Arruabarrena confía en contar con los futbolistas Flores y Jagger Herrera.

confía en contar con los futbolistas Flores y Jagger Herrera. Rodolfo Arruabarrena define la formación titular para jugar en La Bombonera.