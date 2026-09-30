River hoy: los 5 que deben volver en diciembre y la revelación de Sosa sobre Colidio

Todas las novedades del Millonario de este miércoles 30 de septiembre, a días de retomar a la actividad oficial.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este miércoles 30 de septiembre de 2026. Quiénes son los cinco jugadores que deben regresar al Millonario en diciembre, Santiago Sosa afirmó que Colidio se muere por jugar contra Boca, la respuesta de Scaloni ante un supuesto interés del club de Núñez y el difícil momento de Enzo Díaz en Sao Paulo.

Los 5 que deben volver a River

Con el plantel encarando la recta final del semestre, en el que buscarán ganar el Torneo Clausura y clasificar a la próxima Copa Libertadores, la dirigencia de River está atenta al próximo mercado de pases, teniendo en cuenta las posibles salidas, como también regresos de futbolistas.

Es que, de cara al inicio de la próxima temporada, el Millonario tendrá el regreso de cinco jugadores que se encuentran a préstamo, y que podrían ser tenidos en cuenta por el entrenador Leonardo Ponzio en caso de tener un buen rendimiento a lo largo de la pretemporada.

Dentro de esta lista, el primero en aparecer es Matías Galarza Fonda. De buen Mundial con la Selección de Paraguay, el volante de 24 años está cedido a préstamo a Inter Miami, donde ya ganó un título. Cabe destacar que en el préstamo se acordó una opción de compra de 3 millones de dólares por el 50% del pase, que se convierte en obligación si juega el 66% de los partidos.

Matías Galarza Fonda. (Foto: Getty).

Otro de los que aparece, con continuidad a lo largo del año, es Héctor David Martínez. El defensor central fue cedido a Defensa y Justicia por un año, sin cargo y con una opción de compra de 900 mil dólares por el 50% del pase. El Halcón de Varela aún no tomó una determinación con respecto al futbolista, que es capitán del equipo de Vaccari.

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El tercero en la lista es Tomás Nasif, de año complicado. El delantero se marchó a Platense en búsqueda de mayor protagonismo y tan solo pudo jugar 16 partidos en el año, en los que marcó tres goles, a causa de que en mayo se rompió los ligamentos cruzados. Fue cedido sin cargo ni opción de compra, por lo que deberá regresar al club.

Jeremías Ledesma es el cuarto nombre de la lista. Relegado en la consideración de Gallardo en el inicio del año, regresó a Rosario Central, en donde atajó a lo largo de la temporada hasta que perdió el puesto con Werner. Sin precisiones claras sobre la negociación, la misma se habría dado con una cesión hasta fin de fin de año, con una opción de compra de U$S 1.800.000 por el 60% del pase, que podría ser obligación.

Finalmente, la lista la cierra Tiago Serrago. El volante que le convirtió un gol a River en esta temporada, está a préstamo en Tigre sin cargo y con una opción de compra de 1.6 millones de dólares por el 50% de su ficha. El Matador de Victoria difícilmente haga uso de la misma, por lo que regresará al club.

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La revelación de Santi Sosa sobre Colidio

Cada vez falta menos para que Boca y Vasco da Gama se crucen por las semifinales de la Copa Sudamericana. La serie promete ser apasionante y son varios los futbolistas que vivirán un duelo aparte. Uno de ellos es Santiago Sosa, quien se formó en River.

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Quien no podrá ser de la partida por una cuestión reglamentaria es Facundo Colidio, quien hizo Inferiores en Boca, pero que luego de ser comprado por Inter y brillar en Tigre, pasó a River, donde jugó los últimos años antes de arribar a Vasco da Gama en el último mercado de pases.

Santiago Sosa dialogó en La Red y se refirió a la ausencia de Colidio: “Facundo es hincha de River. Todos los días le pregunta al director deportivo si puede jugar contra Boca pero CONMEBOL no lo permite. Será una baja muy sensible para nosotros“.

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Scaloni negó contactos de River

Eduardo Coudet dejó River el 27 de agosto. Si bien Leonardo Ponzio fue elegido como sucesor, en principio de manera interina, uno de los nombres que sonó para sentarse en el banco del Millonario fue Lionel Scaloni, que tiene contrato con la Selección Argentina hasta diciembre de 2026, aunque todo indica que renovará su vínculo.

Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la previa del duelo ante Bolivia y allí fue consultado sobre un supuesto llamado de River. El oriundo de Pujato dijo: “La verdad que los rumores son rumores, a mí nadie me ha hablado. No sé si hay que repetirlo, pero hasta el 31 de diciembre estoy acá y no voy a escuchar a nadie. Conmigo no habló nadie y hasta el 31 de diciembre no voy a escuchar. Hoy estoy acá. Si estando acá dijera que no he recibido cosas mentiría, pero lo de River no es cierto, nadie me contactó“.

Lionel Scaloni. (Foto: @Argentina).

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Duro momento para Enzo Díaz en Brasil

A comienzos de 2026, River y Sao Paulo llegaron a un acuerdo que involucró el pase de tres jugadores que se encontraban a préstamo. El Millonario se quedó con los servicios de Giuliano Galoppo, mientras que el Tricolor hizo lo propio con Enzo Díaz y Gonzalo Tapia. Apenas unos meses más tarde, el presente de cada uno de ellos lejos está de los equipos que los compraron.

Giuliano Galoppo se marchó a préstamo a Atlanta United, Gonzalo Tapia pasó a Columbus Crew, mientras que Enzo Díaz atraviesa una situación conflictiva con Sao Paulo. Dorival Júnior no lo tiene en cuenta, el conjunto paulista busca rescindirle el contrato, pero el acuerdo pareciera estar lejos.

Sao Paulo busca reducir su masa salarial y por eso busca interrumpir antes de tiempo el vínculo de Enzo Díaz, pero el lateral por izquierda quiere un resarcimiento económico, algo que el Tricolor entiende que debe hacer, pero todavía no hay un acuerdo en los números.

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Mientras esta situación se resuelve, Enzo Díaz estaría en Argentina esperando regresar a Sao Paulo para incorporarse al primer equipo o que se realice la rescisión de contrato con un pago acorde ya que todavía le quedan más de dos años de contrato con el conjunto Tricolor. Cabe destacar que prácticamente todos los mercados del mundo están cerrados y será difícil encontrar equipo ahora.

Enzo Díaz en Sao Paulo. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE

River Plate tiene cinco futbolistas a préstamo que deberán regresar al club en diciembre.

tiene cinco futbolistas a préstamo que deberán regresar al club en diciembre. Santiago Sosa afirmó que Facundo Colidio desea disputar el cruce frente a Boca.

afirmó que Facundo Colidio desea disputar el cruce frente a Boca. Lionel Scaloni desmintió contactos de la dirigencia de River Plate para asumir como entrenador.