Boca hoy: vuelve Edinson Cavani, los clubes que quisieron a Fabra, desenlace de la novela de Cetré y más

El sábado 14 de febrero tiene a Boca concentrando pensando en Platense. Claudio Ubeda confirmó la nómina, con la vuelta de Edinson Cavani. Además, el mercado de pases sigue dejando novedades para el elenco de la Ribera. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Cavani integra la lista de convocados de Boca

Cavani concentra para el duelo entre Boca y Platense. Esta noticia que debería ser habitual es novedad por ser la primera vez que estará disponible para un partido del Xeneize en lo que va del 2026. Luego de sumar varios entrenamientos a la par del grupo, Claudio Úbeda dio el visto bueno para que integre la nómina que saldrá oficialmente en las próximas horas.

Un dato importante a destacar es que el último partido de Cavani fue el 30 de noviembre, en la victoria de Boca por 1-0 contra Argentinos Juniors por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. En aquel encuentro disputó 27 minutos y luego se volvió a resentir de la lumbalgia en la semifinal ante Racing mientras realizaba los trabajos precompetitivos a un costado del campo de juego.

Fabra mencionó uno por uno a todos los equipos argentinos que lo buscaron

Tras poner fin a un ciclo de nueve años defendiendo la camiseta de Boca, Frank Fabra fue presentado como nuevo jugador del Deportivo Independiente de Medellín, todavía envuelto en la polémica por un video suyo que se filtró cantando una canción que es considerada un himno del clásico rival: Atlético Nacional.

Dejando de lado los comentarios negativos que se derivaron de esas imágenes de parte de los propios hinchas del DIM, el lateral izquierdo de 34 años aseguró estar en el club en el que se había propuesto jugar desde que habló por primera vez con su representante para resolver su futuro. Para dar cuenta de aquello, mencionó un amplio espectro de equipos argentinos que le ofrecieron lugar una vez que se supo de su desvinculación de Boca.

Serna habló del pase frenado de Cetré a Boca

De regreso en Colombia tras la disolución del Consejo de Fútbol que integraba en Boca, Mauricio Serna se refirió a la actualidad del Xeneize como parte de la mesa del programa Si era Gol y fue especialmente consultado sobre las negociaciones por su compatriota Edwuin Cetré, de momento frenadas por al análisis de unos estudios médicos privados que no terminaron de convencer.

Publicidad

Publicidad

“A mí me habían contado que fue a Brasil y que por algo de una arritmia cardiaca… Repito, no es información mía. Fue lo que a mí me contaron. No sé si es real o no. Y no sé si por eso no pasó la revisión médica. Vuelve a Buenos Aires y es ahí donde Boca demostró interés”, intentó explicar Serna evidenciando poco conocimiento del caso.