Frank Fabra mencionó uno por uno a todos los equipos argentinos que lo buscaron cuando dejó Boca: “Fueron muchos”

Tras poner fin a un ciclo de nueve años defendiendo la camiseta de Boca, Frank Fabra fue presentado como nuevo jugador del Deportivo Independiente de Medellín, todavía envuelto en la polémica por un video suyo que se filtró cantando una canción que es considerada un himno del clásico rival: Atlético Nacional.

Dejando de lado los comentarios negativos que se derivaron de esas imágenes de parte de los propios hinchas del DIM, el lateral izquierdo de 34 años aseguró estar en el club en el que se había propuesto jugar desde que habló por primera vez con su representante para resolver su futuro.

Para dar cuenta de aquello, mencionó un amplio espectro de equipos argentinos que le ofrecieron lugar una vez que se supo de su desvinculación de Boca: “Me querían Independiente, Huracán, San Lorenzo, Lanús… Talleres ahora último, Carlitos (Tevez) me llamó en diciembre. Hablé mucho con él”, comenzó diciendo.

Y continuó: “Fueron varios, fueron muchos. Tuve un contacto con (Sebastián) Villa y con su presidente (para jugar en Independiente Rivadavia), pero yo me hice la promesa de en Argentina jugar solo en Boca, después de diez años, así que no lo iba a tomar”.

Fue después de mencionar uno a uno los clubes de la máxima categoría del fútbol argentino que quisieron contar con él que Villa insistió en estar cumpliendo el objetivo que se había propuesto para dar continuidad a su carrera: “Decidí regresar y se los voy a repetir siempre. Yo hoy estoy en el lugar en el que quiero estar”.

El emotivo mensaje con el que Fabra se despidió de Boca

Una vez que acordó su vinculación al DIM, Frank Fabra terminó de despedirse de Boca con un emotivo mensaje que publicó en sus redes sociales: “Llegó el día de la despedida. hay etapas que no se explican… se sienten. Y estos 10 años en Boca Juniors fueron eso: sentimiento puro. Llegué con ilusiones y con el tiempo entendí que Boca no es solo un club, es una forma de vivir el fútbol, es pasión, es responsabilidad, es orgullo. Es entrar a la cancha y sentir que millones laten con vos”, escribió.

“Viví momentos hermosos, otros difíciles, pero siempre defendí esta camiseta con el corazón. Cada partido, cada entrenamiento, cada vez que escuché a la gente en La Bombonera. Hoy cierro una etapa que me marcó para siempre. Me voy agradecido, lleno de recuerdos y con un amor que no se apaga“, continuó.

Y concluyó: “En el camino, me enamoré de este equipo. Me enamoré de su gente, de su mística y me voy siendo un hincha más. 10 años 9 pero un amor para toda mi vida Gracias Boca por tanto. Gracias al hincha por cada aliento. Gracias por estos 10 años que van a vivir en mí para siempre. Esto es un vínculo que ya quedó para toda la vida. Te amo Boca Juniors”.

