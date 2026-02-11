La reacción de los hinchas de Boca al pase frenado de Edwuin Cetré: “Vergonzoso”

Edwuin Cetré tenía todo listo para convertirse en el tercer refuerzo de Boca. El colombiano se había despedido de sus compañeros y de la gente de Estudiantes, pero todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. A última hora del martes, se frenó la transferencia que parecía un hecho.

El Xeneize detuvo la operación luego de conocer los resultados de unos estudios del colombiano. Por diferencias en los “criterios médicos”, el club de la Ribera podría desistir de contratar al extremo que tanto estaba buscando, algo que no cayó bien entre los hinchas.

Las reacciones en las redes sociales luego de conocer la noticia no tardaron en llegar. Los fanáticos de Boca Juniors esperaban ansiosos la llegada del delantero del Pincha, más aún con la lesión de Exequiel Zeballos y la pobre actuación del equipo de Ubeda el pasado fin de semana.

“Somos un descanso”, “qué desastre todo”, “ya es vergonzoso“, fueron algunas de las frases que soltaron los simpatizantes al enterarse de la situación de Cetré. Lo cierto es que, hasta el momento, Ángel Romero y Santiago Ascacibar siguen siendo las únicas caras nuevas de este mercado de pases.

No es la primera vez que a Boca le surge una sorpresa de último momento con un refuerzo casi cerrado. Un par de semanas atrás sucedió con Marino Hinestroza, cuando el acuerdo total con Atlético Nacional se esfumó luego de la inesperada aparición de Vasco da Gama, que se terminó llevando al extremo por más dinero.

Así reaccionaron los hinchas de Boca

Cetré se presentó en el entrenamiento de Estudiantes

Ante esta situación, la jornada del miércoles 11 de febrero comenzó con Edwuin Cetré presentándose a entrenar en City Bell. Luego de haberse despedido de sus compañeros, el colombiano volvió a las instalaciones de Estudiantes, tal como sucedió con su frustrado pase a Paranaense.

A la espera de novedades, el extremo volvió a ponerse a las órdenes de Eduardo Domínguez. Si el pase se termina de caer de manera definitiva, el jugador podría reaparecer nada más ni nada menos que en el clásico ante Gimnasia.

