Boca hoy: día y horario para el duelo con Talleres, Blondel en la Copa Potrero y más

La jornada del martes 18 de noviembre tiene al plantel de Boca reencontrándose tras la victoria ante Tigre, con la cabeza en los Playoffs. El Xeneize ya sabe que enfrentará a Talleres en La Bombonera y la Liga Profesional ya hizo oficial los días y horarios de los octavos de final.

La aparición de Blondel en la Copa Potrero y el elogio de Kevin Mac Allister para Claudio Úbeda son algunas de las novedades del equipo de la Ribera en este martes 18 de noviembre de 2025.

Días y horarios confirmados para los octavos de final del Torneo Clausura

Tras cerrarse la fase regular del Torneo Clausura, ya se conocen los 16 equipos clasificados a los octavos de final del certamen, donde se enfrentarán en partidos únicos en búsqueda de lograr el título y el boleto al Trofeo de Campeones, en donde ya espera Platense por ganar el Apertura.

Con el cuadro confirmado, la Liga Profesional, el ente regulador del torneo, oficializaron los horarios para esta instancia. La misma, iniciará con dos partidos el sábado, tendrá otros dos el domingo, mientras que el lunes habrá otros tres encuentros. El cierre será el miércoles con Lanús, debido a que debe disputar la final de la Copa Sudamericana. Repasá el fixture.

La banca de Kevin Mac Allister a Úbeda

Tras la buena seguidilla de Boca en el Torneo Clausura, en el que logró cuatro victorias consecutivas y se aseguró el primer puesto del Grupo A, el entrenador Claudio Úbeda fue elogiado por diferentes futbolistas del plantel, y hasta Leandro Paredes lo comparó con Lionel Scaloni.

En diálogo con ‘Cómo te va’ en DSports Radio, Kevin Mac Allister, quien fue convocado a la Selección Argentina y debutó en el último amistoso ante Angola, habló en una entrevista y allí elogió a Úbeda, a quien lo conoce debido a que lo dirigió en la Sub 20 de la Albiceleste en el Sudamericano de 2017.

Blondel, presente en la Copa Potrero

El pasado lunes, los jugadores de Boca disfrutaron de un día libre luego de la victoria ante Tigre. La decisión de Claudio Úbeda de reencontrarse el martes le permitió a los futbolistas comenzar la semana haciendo otras actividades. Uno de ellos aprovechó para asistir a la Copa Potrero.

En este caso, se trata de Lucas Blondel, que se acercó al Club Municipal Lionel Messi de Presidente Derqui para vivir en persona el certamen organizado por Sergio “Kun” Agüero. El lateral derecho, que jugó su último partido oficial en junio, solo hizo presencia y no disputó ningún partido.