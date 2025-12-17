De cara a un 2026 repleto de desafíos, Boca Juniors ya trabaja con el mercado de pases para potenciar al plantel. Mientras se negocia por refuerzos, la columna de salidas también se llena poco a poco y Lucas Blondel es uno de los jugadores que podría salir próximamente.

El lateral derecho tuvo un buen paso por el Xeneize, sobre todo en el arranque de su ciclo, pero una grave lesión y la falta de minutos a lo largo de 2025 opacaron su estadía. Ahora, Blondel busca una salida del club para encontrar rodaje en otro sitio.

En ese contexto, clubes como Racing, Argentinos Juniors, Huracán y Tigre, más algunos sondeos del exterior, aparecieron en el radar del defensor, que también puede desempeñarse como volante. Según pudo saber BOLAVIP, es el Bicho quien hoy está más cerca.

Boca está dispuesto a negociar al futbolista de 29 años que tiene contrato hasta diciembre de 2027. Los de La Paternal están decididos a sumarlo para afrontar la fase previa de la Copa Libertadores y aceleraron para intentar ganarles a sus rivales en esta carrera.

Lo cierto es que Blondel tiene una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares, cifra elevada para lo que mostró en el último tiempo. Por eso, se espera que pueda negociarse un préstamo o bajar las pretenciones del equipo para darle la oportunidad de mostrarse en otro equipo.

La principal prioridad de Blondel en 2026 es sumar minutos y tener la chance de pelear por un lugar en la convocatoria de la Selección de Suiza en el Mundial 2026. El ex Tigre y Atlético Rafaela fue citado por última vez para el combinado europeo en julio de 2025, cuando sumó 24 minutos en el amistoso ante Estados Unidos.

Publicidad

Publicidad

Los números de Lucas Blondel en la temporada

A lo largo de la temporada 2025, el lateral derecho de 29 años disputó un total de 12 partidos con la camiseta de Boca (32 desde que llegó al club, 4 goles) y otros cuatro con la Selección de Suiza. En los mismos, no convirtió goles y repartió dos asistencias. Además, recibió una tarjeta amarilla y no fue expulsado en 932 minutos en cancha.

ver también El tuit de Fabrizio Romano sobre la posible llegada de Paulo Dybala a Boca: “Evaluará su futuro”

En síntesis