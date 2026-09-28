El DT del Xeneize pasó por el quirófano en la semana, pero esto no intervino en su planificación de trabajo.

Rodolfo Arruabarrena firmó este domingo una de sus victorias más espectaculares como entrenador de Boca Juniors. Con un triplete de Enner Valencia, el Xeneize se lo dio vuelta a Racing por 3-2 en los últimos 20 minutos y avanzó a las semifinales de Copa Argentina.

Mientras los hinchas del club de la Ribera aún celebran la victoria en el clásico, BOLAVIP pudo saber este lunes que el Vasco había atravesado una cirugía en la previa del partido y su forma de transitarla define a la perfección su compromiso con Boca.

El martes por la mañana, Arruabarrena fue intervenido por dos hernias inguinales y, contra todo pronóstico, a la tarde se presentó a dirigir la práctica de su equipo, evitando tomarse el descanso típico en estos casos.

De esta manera, el Vasco continuó con la programación de trabajo establecida y acompañó al equipo hacia la victoria por Copa Argentina. Así, el Xeneize está en semifinales, donde enfrentará a Banfield por un lugar en la gran final del certamen nacional.

Arruabarrena ante Racing. (Foto: Getty)

Los números de Arruabarrena en su segundo ciclo en Boca

En su regreso al club este año, el Vasco acumula 19 compromisos con más del 56% de efectividad. Fueron 10 triunfos, 7 empates y 2 derrotas, aunque lleva 15 sin caer. Se mantiene vivo en las tres competencias y a tiro en la Tabla Anual para buscar terminar con la sequía de títulos.

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