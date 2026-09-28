La dirigencia de la Academia tomó medidas drásticas luego de la derrota por Copa Argentina ante Boca.

Por los cuartos de final de la Copa Argentina, a Racing se le escapó de forma insólita la clasificación ante Boca por perder una ventaja de dos goles y perderlo sobre el final con tres goles de cabeza de Enner Valencia. Juan Pablo Vojvoda pagó los platos rotos.

La dirigencia liderada por Diego Milito decidió despedirlo este lunes y ya confirmó quiénes serán sus reemplazantes: Chirola Romero y Luciano Aued asumirán de forma interina.

A través de un comunicado en sus redes oficiales, el club de Avellaneda le agradeció el trabajo a Vojvoda, antes de confirmar que Romero y Aued se harán cargo del equipo desde este martes en el entrenamiento. Pablo Gomis ocupará el rol de la dupla en Reserva.

Los números de Vojvoda en Racing

Llegó a fines de junio como reemplazante de Gustavo Costas, que se fue de la institución con mucha polémica. Sin embargo, apenas estuvo 13 partidos al frente del plantel profesional del conjunto de Avellaneda, que solo acumuló malos resultados. En ese sentido, su paso por el club dejó un saldo de 4 victorias, 2 empates y 7 derrotas.

El oriundo de General Baldissera, en la Provincia de Córdoba, tenía contrato hasta junio de 2027 pero eso poco importó puertas adentro. De hecho, de los cuatro triunfos que cosechó durante su estadía, dos fueron por la Copa Argentina (contra Belgrano y Defensa y Justicia) y solamente ganó dos cotejos por el campeonato, lo que lo mantiene en la anteúltima posición.

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