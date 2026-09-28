Boca rompió una marca de 100 años al darle vuelta el clásico a Racing por la Copa Argentina

Hay que retroceder al 13 de mayo de 1926 para que se repita una estadística similar a la ocurrida entre el Xeneize y la Academia.

Este domingo por la tarde, Boca venció 3-2 a Racing y clasificó a la semifinal de la Copa Argentina 2026. En un partido caliente que empezó con el golazo olímpico de Gastón Lodico y el de Adrián Martínez, luego Enner Valencia marcó un hat-trick para darlo vuelta y ganarlo en la última jugada. En ese sentido, se rompió una marca después de 100 años.

Enner Valencia tras marcar los 3 goles de Boca ante Racing. (Getty Images)

Un dato importante a tener en cuenta es que la Academia ganaba 2-0 cuando faltaban solamente 18 minutos por jugarse. Sin embargo, en ese lapso de tiempo el ecuatoriano se vistió de héroe y con tres cabezazos le dio el triunfo al Xeneize para pasar a la siguiente instancia. Sin saberlo, también estaba cortando una extensa racha de la historia.

Lo cierto es que, según El Gráfico, Boca volvió a remontar un partido de eliminación directa en copas nacionales después de 100 años. Para encontrar un antecedente hay que retroceder exactamente un siglo, cuando el 13 de mayo de 1926 en la final de la Copa Carlos Ibarguren dio vuelta un 0-2 frente a Belgrano de Rosario y terminar ganando 3-2.

Leandro Paredes tras el triunfo de Boca ante Racing. (Getty Images)

De esta manera, el agónico triunfo frente a Racing no fue simplemente una clasificación en la Copa Argentina 2026, sino que además significó igualar una marca del pasado. Así las cosas, los 3 tantos de Enner Valencia se asemejan al doblete de Ángel Tazza y el gol de Roberto Cherro, que le brindaron un título doméstico al Xeneize hace tanto tiempo atrás.

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Lo curioso es que yendo más hacia el pasado hay otra coincidencia, pero no hacia el presente. En la Copa de Honor de 1913, Boca caía 0-2 contra Argentino de Rosario en apenas 48 minutos, pero logró revertir el panorama adverso. En aquel cruce por los octavos de final, el conjunto de la ribera se impuso por 4-3 y selló la clasificación a la próxima ronda.

El equipo titular de Boca ante Racing. (Getty Images)

A su vez, si se incluye el ámbito internacional, hay un caso que data de la Copa Libertadores 1989. En dicha edición del certamen continental, fue la última vez que Boca dio vuelta un 0-2 en una serie de eliminación directa, ese día ante Olimpia de Paraguay en octavos de final. En un verdadero partidazo, finalmente el Xeneize ganó 5-3 al elenco guaraní.