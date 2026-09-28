En medio de la polémica y con Enzo Fernández en el podio, revelaron los sueldos de los jugadores de Manchester City

Spotrac dio a conocer los salarios que perciben cada uno de los futbolistas, mientras se espera por conocer el castigo a la institución.

Manchester City atraviesa un momento muy delicado: fue declarado culpable en 114 de los 115 cargos por presuntas infracciones financieras cometidas entre 2009 y 2018, tras una investigación de cuatro años. En medio de ese contexto, se revelaron los sueldos de todos los futbolistas que integran el plantel y Enzo Fernández ocupa un rol protagónico.

Vale resaltar que fue acusado de no entregar información financiera precisa, ocultar detalles sobre pagos a jugadores y entrenadores, e incumplir las normas de rentabilidad de la competición y el fair play de la UEFA. Por otro lado, este mismo mercado de pases invirtió 550 millones de dólares para rearmar sus filas por la llegada de Enzo Maresca tras la salida de Pep Guardiola.

Enzo Fernández, mediocampista argentino de Manchester City. (Getty Images)

Lo cierto es que, según reveló Spotrac, Enzo es el segundo mejor pago de Manchester City. Vinculada su reciente traspaso récord para el fútbol británico (145 millones de euros), Fernández percibe un salario anual de €21.161.140 por vestir la camiseta de los Celestes. Esto significa €1.763.428,3 por mes, €406.945 por semana o €57.975,72 por día.

Como no podía ser de otra manera, Erling Haaland tiene el salario más elevado de todo el plantel. Debido a que es la gran figura del equipo y el máximo goleador, actualmente el delantero noruego tiene un sueldo de €31.741.710 por temporada. A su vez, esto representa €2.645.142,5 por mes, €610.417,5 por semana o €86.963,58 por día.

Enzo Fernández y Erling Haaland, en Manchester City. (Getty Images)

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Los salarios anuales de los futbolistas de Manchester City

Erling Haaland – €31.741.710 Enzo Fernández – €21.161.140 Phil Foden – €16.928.912 Josko Gvardiol – €15.719.704 Elliot Anderson – €15.115.100 Rubén Días – €15.115.100 Donnarumma – €15.115.100 Marc Guehi – €15.115.100 Jeremy Doku – €13.301.288 Rayan Cherki – €10.882.872 Iliman Ndiaye – €10.882.872 Mateo Kovacic – €9.069.060 Antoine Semenyo – €9.069.060 Matheus Nunes – €7.859.852 Rayan Ait-Nouri – €7.255.248 Khusanov – €6.046.040 Gerónimo Rulli – €3.929.926 Allan – €3.023.020 Vitor Reis – €2.418.416 Marcus Bettinelli – €2.116.114 Ayyoub Bouaddi – €2.116.114 Nico O’Reilly – €1.813.812 Rico Lewis – €1.511.510

Enzo Fernández y Erling Haaland, en Manchester City. (Getty Images)

Las durísimas sanciones a las que se expone el City

Acá es donde la historia se pone oscura para el equipo líder del City Group. La regla W.51 de la Premier League es sumamente estricta y el abanico de castigos, que pueden incluso combinarse según la regla W.51.7, es tan amplio como letal. Las opciones sobre la mesa son:

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