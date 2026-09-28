En medio de la polémica y con Enzo Fernández en el podio, revelaron los sueldos de los jugadores de Manchester City

Manchester City atraviesa un momento muy delicado: fue declarado culpable en 114 de los 115 cargos por presuntas infracciones financieras cometidas entre 2009 y 2018, tras una investigación de cuatro años. En medio de ese contexto, se revelaron los sueldos de todos los futbolistas que integran el plantel y Enzo Fernández ocupa un rol protagónico.
Vale resaltar que fue acusado de no entregar información financiera precisa, ocultar detalles sobre pagos a jugadores y entrenadores, e incumplir las normas de rentabilidad de la competición y el fair play de la UEFA. Por otro lado, este mismo mercado de pases invirtió 550 millones de dólares para rearmar sus filas por la llegada de Enzo Maresca tras la salida de Pep Guardiola.
Enzo Fernández, mediocampista argentino de Manchester City. (Getty Images)
Lo cierto es que, según reveló Spotrac, Enzo es el segundo mejor pago de Manchester City. Vinculada su reciente traspaso récord para el fútbol británico (145 millones de euros), Fernández percibe un salario anual de €21.161.140 por vestir la camiseta de los Celestes. Esto significa €1.763.428,3 por mes, €406.945 por semana o €57.975,72 por día.
Como no podía ser de otra manera, Erling Haaland tiene el salario más elevado de todo el plantel. Debido a que es la gran figura del equipo y el máximo goleador, actualmente el delantero noruego tiene un sueldo de €31.741.710 por temporada. A su vez, esto representa €2.645.142,5 por mes, €610.417,5 por semana o €86.963,58 por día.
Enzo Fernández y Erling Haaland, en Manchester City. (Getty Images)
Los salarios anuales de los futbolistas de Manchester City
- Erling Haaland – €31.741.710
- Enzo Fernández – €21.161.140
- Phil Foden – €16.928.912
- Josko Gvardiol – €15.719.704
- Elliot Anderson – €15.115.100
- Rubén Días – €15.115.100
- Donnarumma – €15.115.100
- Marc Guehi – €15.115.100
- Jeremy Doku – €13.301.288
- Rayan Cherki – €10.882.872
- Iliman Ndiaye – €10.882.872
- Mateo Kovacic – €9.069.060
- Antoine Semenyo – €9.069.060
- Matheus Nunes – €7.859.852
- Rayan Ait-Nouri – €7.255.248
- Khusanov – €6.046.040
- Gerónimo Rulli – €3.929.926
- Allan – €3.023.020
- Vitor Reis – €2.418.416
- Marcus Bettinelli – €2.116.114
- Ayyoub Bouaddi – €2.116.114
- Nico O’Reilly – €1.813.812
- Rico Lewis – €1.511.510
Enzo Fernández y Erling Haaland, en Manchester City. (Getty Images)
Las durísimas sanciones a las que se expone el City
Acá es donde la historia se pone oscura para el equipo líder del City Group. La regla W.51 de la Premier League es sumamente estricta y el abanico de castigos, que pueden incluso combinarse según la regla W.51.7, es tan amplio como letal. Las opciones sobre la mesa son:
- Multa económica: es una de las alternativas contempladas por el reglamento oficial.
- Deducción de puntos: puede ser aplicada de forma inmediata en la actual temporada para hundirlo en la tabla, o tener efectos retroactivos.
- Quita de títulos: existe la posibilidad concreta de que el club pierda coronas ya conseguidas. Atento a esto, porque el ex-futbolista Rio Ferdinand ya salió al cruce recalcando que el City debería perder esos trofeos.
- Expulsión de la liga / Descenso: es la sanción más temida, también amparada por la reglamentación y la que genera más preocupación en el club de Mánchester.