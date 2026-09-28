El GP de Azerbaiyán será recordado como el día que se la mandó Colapinto en la Fórmula 1, pero hay revancha

El Gran Premio de Azerbaiyán del 2026 será recordado como el día que se la mandó Franco Colapinto en la Fórmula 1. Error del argentino en la relargada. Un error que trae consecuencias graves porque venía haciendo una buena carrera para él y para Alpine, con los dos autos pensando en sumar puntos. Y, además, quitando de la suma de puntos a sus rivales directos por el quinto lugar en el campeonato de constructores.

El error de Colapinto tiene que ver directamente con lo que él hace como piloto: estirar un frenaje por dentro, en una parte sucia, donde se le bloquea el auto. Pero viene también con una diferencia de velocidad bastante grande con respecto al resto y es imposible parar, corregir y sacarlo. Ahí se terminó llevando puesto a Pierre Gasly y también a Lando Norris. Es un error de esos que demandan varias carreras para salir de la situación. Pero se sale, se pasa y hay revancha el próximo fin de semana.

Ahora, Franco tendrá que recuperar confianza a partir de esto, algo que venía construyendo y de lo cual veníamos hablando mucho. Venía de dos carreras brillantes, en Monza y en Madrid, tanto para él como para el equipo. Llegó con la confianza por las nubes y estaba haciendo una buena carrera, sin ser este su mejor circuito. De hecho, había protegido a Gasly, iniciando atrás de él y sin diagramar una típica largada suya.

Después, Colapinto había perdido algo de ritmo con respecto a Gasly, que se le estaba escapando. Sin embargo, estaba para sumar puntos. En condiciones normales, en una carrera lineal, era para terminar noveno o décimo. Una carrera que venía siendo bastante chata hasta que salió el auto de seguridad por el accidente de Alex Albon y lo cambió todo.

No hay que eximir de culpas, porque el primero que lo sabe es Colapinto. Por eso, salió a pedir disculpas inmediatamente. Sabe que se la mandó y sabe que en el medio está su compañero de equipo. Sabe que en el medio también están Flavio Briatore, los mecánicos y hasta la cantidad de puntos que dejan en el camino. Encima, Racing Bulls sumó puntos como consecuencia de la actuación de Arvid Lindblad.

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Sí se pueden analizar un par de situaciones que llevan a este hecho final de Colapinto. Primero, la relargada que termina jugando una mala pasada porque el auto de seguridad sale tarde, cuando los autos ya están en la recta. Entonces, eso obliga a George Russell a esperar mucho para relargar. Entonces queda muy poco espacio y se hace una diferencia de aceleración que abre un poco el pelotón y por eso Franco viene totalmente pasado.

¿Es un error grave? Sí, es un error grave, del cual se sale corriendo carreras de Fórmula 1, ni más ni menos. Pero llevaba un récord dentro de la categoría de cantidad de carreras consecutivas terminadas, hasta este choque en Bakú. Por eso, hay que trabajar, agachar la cabeza, pasar la página y tratar de sumar puntos para generar una reconciliación entre todas las partes.

Me parece que va a salir mucha gente con críticas fuertes. No hay que hacer una defensa exagerada, porque al final de cuentas se la manda Colapinto, pero tampoco un ataque desmedido. Esto no significa absolutamente nada más que el hecho de cometer un error grave, pero que no cambie la carrera de ningún piloto de la Fórmula.

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Y sí, en definitiva, Franco tendrá revancha y será el próximo fin de semana. Seguramente va a pasar una semana difícil en la que habrá que cerrar las redes sociales, no leer mucho y enfocarse en el trabajo para el viernes, que es cuando tiene que empezar a recuperar la confianza después de lo que pasó en Azerbaiyán.