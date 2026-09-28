El arquero cafetero se perdió el clásico ante Racing, pero estuvo al tanto de la participación de sus compañeros.

Boca Juniors consiguió una victoria de película este domingo ante Racing para avanzar a las semifinales de la Copa Argentina 2026. La Academia manejó dos goles de ventaja hasta los 72 minutos, pero Enner Valencia, con un triplete de cabeza, dio vuelta la historia para el Xeneize.

De esta manera, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena quedaron a dos triunfos de un título y la clasificación a la Copa Libertadores 2027. Todo esto sin Álvaro Montero, una baja sensible bajo los tres palos, sobre todo ante la posibilidad de definir por penales en este tipo de partido.

A la distancia, mientras representa a la Selección Colombia, el arquero que llegó a Boca en el último mercado de pases se mostró al tanto del trabajo de sus compañeros y celebró la victoria con una publicación en sus historias de Instagram.

“Im-pre-sio-o-nan-te”, describió en una palabra la noche de Valencia, el gran héroe del clásico junto a una foto del delantero. Además, se refirió al plantel completo al escribir: “Equipo de jerarquía”.

A pesar de que Boca ya sacó adelante un compromiso crucial para este semestre, Arruabarrena deberá afrontar el próximo duelo nuevamente sin su arquero titular. Ante Unión, Montero será baja, pero ya estará disponible para la Fecha 12 del Torneo Clausura, ante Instituto.

Publicidad

Así está el cuadro de la Copa Argentina 2026

Datos clave