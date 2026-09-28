River hoy: video especial por el Día del Hincha, revelación de Trezeguet y Prestianni con la tricolor

Todas las novedades del Millonario de este lunes 28 de septiembre, con el plantel aprovechando la fecha FIFA para entrenar de cara a lo que viene.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 28 de septiembre de 2026. Emotivo video del club por el Día del Hincha, el motivo de la celebración, la revelación de David Trezeguet sobre su relación con Chori Domínguez y Cavenaghi y el regalo de Nicolás Otamendi a Gianluca Prestianni.

River saludó a los hinchas por su día

El 28 de septiembre es el Día del Hincha de River. El club, a través de sus redes sociales compartió un emotivo video con diversas frases de Ángel Labruna, una de las glorias máximas de la institución. En el mismo se puede ver a Angelito y también a los hinchas en la actualidad.

Por el legado de Angelito, por estos colores y por este amor.



¡FELIZ DÍA DEL HINCHA DE RIVER! 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/9fHd7TKGLj — River Plate (@RiverPlate) September 28, 2026

¿Por qué se celebra el Día del Hincha de River?

River celebra el Día del Hincha todos los 28 de septiembre ya que es la fecha de nacimiento de Ángel Labruna, uno de los grandes ídolos del club de Núñez. Angelioto nació en 1918 y formó parte de la histórica delantera conocida como La Máquina. Pasó casi toda su carrera en el club de Núñez como jugador y también fue un entrenador fundamental para el club.

Ángel Labruna. (Foto: @RiverPlate).

La revelación de Trezeguet

Luego de conseguir el ascenso con River en la temporada 2011/12, David Trezeguet se convirtió en unos de los referentes del plantel dirigido por Matías Almeyda. Tal es así, que hasta llegó a portar la cinta de capitán tras la salida de nombres pesados, como Fernando Cavenaghi y Alejandro Domínguez.

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En una entrevista con La Página Millonaria, el ex delantero francés, fue consultado por su relación con los dos referentes del elenco de Núñez. Al respecto de esto, afirmó que se llevaban bien y que no hubo ningún conflicto entre ellos, a pesar de los rumores que salieron a la luz.

“Chori y Fernando fueron los dos emblemáticos. Llegaron desde el principio, conociendo la historia cómo era: clara y precisa, y nosotros con Leo Ponzio en ese momento, nos sumamos a algo que los pibes habían afrontado durante seis meses”, inició sobre su llegada al club.

David Trezeguet, ex jugador de River. (Foto: Getty).

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Otamendi le regaló la tricolor a Prestianni

Hace unos días, Gianluca Prestianni afirmó: “El otro día le hablé a Otamendi y le dije que me guarde una camiseta. Espero verlo pronto, me pone muy feliz que cumplió el sueño de jugar en River”. Por otro lado, le consultaron sobre los rumores que lo ubicaron cerca de club de Núñez y dijo: “Hoy estoy feliz en Europa, soy muy chico y tengo que aprovechar y más adelante uno no sabe lo que puede pasar”. Finalmente, Ota le regaló la casaca tricolor.

DATOS CLAVE

River Plate publicó un emotivo video institucional para celebrar el Día del Hincha.

publicó un emotivo video institucional para celebrar el Día del Hincha. David Trezeguet reveló detalles sobre su relación con Chori Domínguez y Fernando Cavenaghi.

reveló detalles sobre su relación con Chori Domínguez y Fernando Cavenaghi. Nicolás Otamendi le envió un regalo especial al joven futbolista Gianluca Prestianni.