AFA confirmó los horarios de los amistosos de la Selección Argentina ante Bolivia, Burkina Faso y Benín

El equipo de Scaloni jugará tres encuentros en el país. El primero será en Córdoba y los dos restantes en River.

Con todo el plantel a disposición en el predio de AFA, la Selección Argentina ultima detalles para iniciar con una serie de tres partidos amistosos a disputarse en seis días, con el fin de que Lionel Scaloni pueda seguir observando jugadores de cara al próximo ciclo mundialista.

En este sentido, en su página web, la Asociación del Fútbol Argentino oficializó los horarios de los tres encuentros. Los dos primeros serán a las 21.00 horas, ante Bolivia en el Kempes y Burkina Faso en el Monumental, mientras que contra Benín será a las 20.00.

De esta manera, ya está todo listo no solo para los primeros duelos de la Albiceleste, sino que también para despedir a Lionel Messi, quien jugará su último partido frente a Benín, el próximo martes 6 de octubre a las 20.00 horas en el Estadio Monumental.

De cara a estos compromisos, son 35 los jugadores convocados por Scaloni, por lo que podrá parar hasta tres equipos distintos para observar a todos. Una particularidad, es que Lionel Messi, Nicolás Otamendi, Giovani Lo Celso y Rodrigo De Paul solo estarán ante Benín.

El motivo de esto, es porque los dos primeros se despedirán del público ya que se retiraron de la Selección, mientras que los dos siguientes fue por decisión de Scaloni, ya que prioriza ver a otros futbolistas en estos puestos, pensando en la renovación del plantel.

Los horarios de los amistosos de la Selección Argentina

Miércoles 30 de septiembre

21.00 Argentina vs. Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes

Sábado 3 de octubre

21.00 Argentina vs. Burkina Faso, en el estadio Monumental

Martes 6 de octubre

20.00 Argentina vs. Benín, en el estadio Monumental

Los convocados de la Selección Argentina para esta fecha FIFA

ARQUEROS : Emiliano Martínez; Juan Musso, Gerónimo Rulli, Santiago Beltrán.

: Emiliano Martínez; Juan Musso, Gerónimo Rulli, Santiago Beltrán. DEFENSORES : Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Santiago Simón, Valentín Gómez, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios.

: Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Santiago Simón, Valentín Gómez, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios. VOLANTES : Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Tobías Andrada, Equi Fernández.

: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Tobías Andrada, Equi Fernández. DELANTEROS: Nicolás González, Gianluca Prestianni, José Manuel López, Santiago Castro, Julián Alvarez, Lautaro Martínez, Lionel Messi, Leonel Flores.