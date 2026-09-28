Boca hoy: agenda apretada, la palabra de Arruabarrena y más

Boca está más vivo que nunca. Con un triunfo agónico ante Racing tras comenzar perdiendo 2 a 0, se metió en semis de la Copa Argentina y da pelea en los tres frentes. Es por eso que ahora tendrá una agenda apretada durante los próximos 30 días.

Boca jugará 8 partidos en un mes

Boca está vivo y con chances en cuatro frentes distintos. Está en semifinales de la Copa Sudamericana, tercero en la tabla anual, quinto en su zona en el Clausura y este domingo se metió a las semis de la Copa Argentina tras una épica remontada por 3 a 2 ante Racing.

En ese contexto, el Xeneize entrará en una racha en la que empezará a definir todos los frentes, ya que se vienen los duelos de ambas semis y el cierre del torneo local durante las próximas semanas.

Arruabarrena, a fondo tras la remontada de Boca en Copa Argentina

En el Estadio Gigante de Arroyito, Boca Juniors consiguió una victoria para la historia al eliminar a Racing por 3-2 en los cuartos de final de la Copa Argentina 2026. Enner Valencia, desde el banco y en 20 minutos, anotó de cabeza los tres tantos del Xeneize.

Con este resultado, el elenco dirigido por Rodolfo Arruabarrena enfrentará a Banfield en semifinales con fecha y sede a confirmar. En conferencia de prensa, el Vasco adelantó que le dará día libre a su plantel antes de encarar una nueva seguidilla de partidos.

Leandro Paredes explicó su canto contra River tras la victoria de Boca

Luego de la remontada agónica ante Racing en la victoria 3 a 2 por los cuartos de final de la Copa Argentina, los jugadores de Boca se quedaron en el campo de juego celebrando junto a sus hinchas en el Gigante de Arroyito, y allí algunos cantaron una canción para chicanear a River, su máximo rival.

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En zona mixta, Leandro Paredes, capitán del Xeneize, fue consultado por este cántico, al ritmo de “un minuto de silencio, para River que está muerto”, ya que una cámara lo captó cambiando la letra, debido a que otros futbolistas se la dedicaron a la Academia.

Enner Valencia habló sobre sumarse a la Selección de Ecuador de Gallardo

En el Estadio Gigante de Arroyito, Boca Juniors avanzó a las semifinales de la Copa Argentina al derrotar por 3-2 a Racing con un triplete de Enner Valencia. Desde el banco de suplentes, el ecuatoriano salvó al Xeneize y tuvo su primera gran noche con la camiseta azul y oro.

Posteriormente, respondió sobre la posibilidad de volver a representar a la Selección de Ecuador, ahora dirigida por Marcelo Gallardo. Valencia descartó esta chance, confirmando su retiro a nivel internacional.