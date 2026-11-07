Desde España, Ander Herrera festejó el título de Boca: “Me siento un poquito parte”

El volante español fue parte del plantel en el primer semestre y se mostró activo en redes sociales durante las celebraciones del Xeneize.

Boca Juniors se consagró este sábado campeón de Liga al conquistar la Tabla Anual con la victoria agónica ante Defensa y Justicia. El Xeneize sumó una nueva estrella que atraviesa también a quienes fueron parte del plantel en el primer semestre.

Los puntos bajo el mandato de Claudio Úbeda aportaron para la conquista, así como también la participación de los jugadores que se fueron en el último mercado de pases. Uno de ellos es Ander Herrera que, a la distancia, cumplió su sueño de ser campeón con Boca.

Desde España, el actual jugador de Zaragoza, que intenta rescatar a su equipo de la Tercera División de aquel país, se mostró feliz en las redes sociales por el título del Xeneize y por haber sido parte del mismo.

La cuenta oficial de Boca en inglés publicó un video de Herrera felicitando a todos los hinchas y contando sus sensaciones por este título: “Muchas gracias, bosteros. Somos campeones. Espero que lo festejen muchísimo allí. Lo merecen todos ustedes porque ya era hora de que Boca ganara un título. Me siento un poquito parte de ello. Un beso muy fuerte a todos. Aguante Boca. Y vamos Zaragoza que hoy ganamos el clásico también”.

Ander Herrera, en la intimidad del vestuario

Cuando se desataron los festejos en la Bombonera, el mediocampista realizó una videollamada con Leandro Paredes y otros integrantes del plantel. Todo quedó plasmado en la historia que publicó el propio español.

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Más tarde, con su camiseta de Boca puesta, se unió a la transmisión de Davoo Xeneize: “Se siente increíble. Sin haber sido campeón, ya me sentía un privilegiado enorme de haber podido jugar año y medio en Boca, de haber vestido los colores de Boca. Un sueño de toda la vida. Siempre lo dije. Ahora, siendo campeón, todavía más. Muy feliz. Puedo decir que en todos los países donde he jugado he salido campeón. Por compromisos de mi equipo y mi club actual no puedo estar, pero cuando pueda voy para allá y festejamos”.

ANDER HERRERA CAMPEÓN Y HABLA CON DAVO pic.twitter.com/fJ0Ezj0jjc — Bostero Cósmico (@Bosterocosmico) November 8, 2026

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