Tras representar a la Selección Argentina, Kiki Ramos eligió jugar para Haití

El joven delantero de Vélez Sarsfield fue convocado por la Selección de Haití Sub-17. Gran sorpresa en las entrañas de La Albiceleste.

En los últimos tiempos, el nombre de Stephen Oscar “Kiki” Ramos había sorprendido a propios y extraños en la Selección Argentina por tratarse del primer futbolista haitiano en ser convocado para alguna categoría de La Albiceleste. De hecho, el delantero debutó en julio de este año, en un amistoso del Sub-17 ante Ecuador.

Inclusive, apenas algunas horas después, en otro amistoso contra el propio combinado ecuatoriano, el atacante que integra las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield supo marcar su primer gol con el combinado que encabeza estratégicamente Diego Placente. Por ende, comenzó a ilusionar a propios y extraños en Argentina.

Sin embargo, este domingo, la Asociación del Fútbol Argentino se vio totalmente sacudida como consecuencia de la noticia de la convocatoria de Kiki Ramos, de 17 años de edad, para la Selección de Haití. Por intermedio de sus canales oficiales, el combinado centroamericano confirmó la noticia, la cual tomó por sorpresa a todos en La Albiceleste.

“Stephen Oscar Ramos, alias Kiki, nacido el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe. El joven jugador de Vélez Sarsfield elige a Haití y se unirá a la Selección Sub-17 en Brasil. La FFF le desea la bienvenida a la familia Grenadye. Gracias a su agente y a Vélez Sarsfield por la colaboración. ¡Kiki, estás en casa!”, manifestó el conjunto caribeño en su cuenta oficial de X.

De esta manera, de no mediar ningún imprevisto, Ramos, que llegó a la República Argentina cuando tenía solamente ocho meses de edad, representará a Haití en el Mundial Sub-17 2026, el cual se llevará a cabo en Qatar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre. No es un detalle menor que Argentina también jugará dicha Copa del Mundo.

En ese sentido, Haití integrará el Grupo D del Mundial Sub-17 de Qatar. Se trata de una zona también compuesta por los seleccionados de Francia, Arabia Saudita y Uruguay. La perspectiva del seleccionado centroamericano se enfoca en que, posteriormente, Kiki Ramos continúe haciendo su progreso hasta recalar en el combinado mayor.

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El anuncio de Haití sobre Kiki Ramos

Stephen Oscar Ramos, alyas Kiki, fèt 3 avril 2009 nan Pòtoprens. Jèn jwè Vélez Sarsfield la chwazi Ayiti e pral rejwenn U-17 yo nan Brezil!



FFH swete l byenvini nan fanmi Grenadye yo. Mèsi ak ajan li ak Vélez Sarsfield pou kolaborasyon an. Kiki, ou lakay ou! 🇭🇹 pic.twitter.com/VRsAgnHMhd — Fédération Haïtienne de Football (@fhfhaiti) November 9, 2026

DATOS CLAVE

Kiki Ramos (17 años), jugador de Vélez, fue convocado a la Selección Sub-17 de Haití.

Ramos jugará el Mundial Sub-17 2026 para Haití, del 19 de noviembre al 13 de diciembre.

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