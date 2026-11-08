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Colapinto aseguró que la largada lo condenó en el GP de Brasil: “Fue la peor del año”

El piloto argentino perdió muchas posiciones en el inicio de la carrera y eso lo obligó a remontar desde atrás.

Franco Colapinto habló con la prensa en Brasil
© Getty ImagesFranco Colapinto habló con la prensa en Brasil

Franco Colapinto tuvo muy en claro qué fue lo que falló en el Gran Premio de Brasil 2026. El piloto argentino de Alpine largó 13° gracias a una serie de penalizaciones y, si bien terminó en la misma posición, se lamentó luego de la carrera en diálogo con la prensa.

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“Tuve buenas maniobras. Fue al límite toda la carrera, creo que intenté lo máximo que pude”, comenzó el análisis de Franco ante la pregunta del periodista Juan Fossaroli. Acto seguido, el argentino señaló que la mala largada lo condenó.

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No sé qué pasó en la largada. Largamos pésimo, muy mal, fue la peor del año creo. No tenía grip (agarre), no tenía potencia y no salimos para adelante, me quedé parado y ahí perdí muchos puestos que después fueron difíciles de recuperar“, aseguró Franco.

Resultado de la carrera del GP de Brasil 2026

  1. Lando Norris (McLaren)
  2. Max Verstappen (Red Bull)
  3. Isack Hadjar (Red Bull)
  4. George Russell (Mercedes)
  5. Kimi Antonelli (Mercedes)
  6. Oscar Piastri (McLaren)
  7. Charles Leclerc (Ferrari)
  8. Liam Lawson (Racing Bulls)
  9. Lewis Hamilton (Ferrari)
  10. Nico Hülkenberg (Audi)
  11. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  12. Fernando Alonso (Aston Martin)
  13. Franco Colapinto (Alpine)
  14. Pierre Gasly (Alpine)
  15. Alexander Albon (Williams)
  16. Gabriel Bortoleto (Audi)
  17. Oliver Bearman (Haas)
  18. Checo Pérez (Cadillac)
  19. Carlos Sainz (Williams)
  20. Rafa Camara (Haas)
  21. Lance Stroll (Aston Martin) – DNF
  22. Valtteri Bottas (Cadillac) – DNS
Ver también

La reacción de Franco Colapinto al título de Boca en pleno Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1

Las carreras restantes del calendario 2026

  • Gran Premio de Las Vegas | 22 noviembre
  • Gran Premio de Qatar | 29 noviembre
  • Gran Premio de Abu Dabi | 6 diciembre
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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