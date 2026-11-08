Colapinto aseguró que la largada lo condenó en el GP de Brasil: “Fue la peor del año”

El piloto argentino perdió muchas posiciones en el inicio de la carrera y eso lo obligó a remontar desde atrás.

Franco Colapinto tuvo muy en claro qué fue lo que falló en el Gran Premio de Brasil 2026. El piloto argentino de Alpine largó 13° gracias a una serie de penalizaciones y, si bien terminó en la misma posición, se lamentó luego de la carrera en diálogo con la prensa.

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“Tuve buenas maniobras. Fue al límite toda la carrera, creo que intenté lo máximo que pude”, comenzó el análisis de Franco ante la pregunta del periodista Juan Fossaroli. Acto seguido, el argentino señaló que la mala largada lo condenó.

"FUI AL LÍMITE TODA LA CARRERA. LARGAMOS PÉSIMOS, FUE LA PEOR DEL AÑO". Franco Colapinto luego de quedar 13° en Interlagos.



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“No sé qué pasó en la largada. Largamos pésimo, muy mal, fue la peor del año creo. No tenía grip (agarre), no tenía potencia y no salimos para adelante, me quedé parado y ahí perdí muchos puestos que después fueron difíciles de recuperar“, aseguró Franco.

Resultado de la carrera del GP de Brasil 2026

Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Isack Hadjar (Red Bull) George Russell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Liam Lawson (Racing Bulls) Lewis Hamilton (Ferrari) Nico Hülkenberg (Audi) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Fernando Alonso (Aston Martin) Franco Colapinto (Alpine) Pierre Gasly (Alpine) Alexander Albon (Williams) Gabriel Bortoleto (Audi) Oliver Bearman (Haas) Checo Pérez (Cadillac) Carlos Sainz (Williams) Rafa Camara (Haas) Lance Stroll (Aston Martin) – DNF Valtteri Bottas (Cadillac) – DNS

Las carreras restantes del calendario 2026

Gran Premio de Las Vegas | 22 noviembre

Gran Premio de Qatar | 29 noviembre

Gran Premio de Abu Dabi | 6 diciembre