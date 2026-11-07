Los posibles rivales de Boca en los octavos de final del Torneo Clausura

El Xeneize puede quedar primero, segundo o tercero de la Zona A y definirá los octavos de final en condición de local.

Boca disputa su último partido de la fase regular del Torneo Clausura. Además de pelear por la tabla anual con Rosario Central y Argentinos Juniors, el Xeneize también puede asegurarse el liderazgo de la Zona A si le gana a Defensa y Justicia.

Por sus 30 puntos hasta la actualidad, el equipo del Vasco Arruabarrena llegó segundo en su grupo a esta fecha final, solo por detrás de Instituto. Si consigue los tres puntos ante el Halcón, ganará la tabla anual y dependerá de lo que suceda esta noche en Córdoba entre la Gloria y Newell’s para definir si será líder o escolta de la Zona A. Si empata, quedará definido su segundo lugar.

Boca puede ser líder, escolta o tercero de la Zona A

En cambio, si Boca pierde ante Defensa esta tarde, quedará tercero de la zona debido a que el conjunto de Julio Vaccari los superará en la tabla del grupo A. De cualquiera de las tres maneras, el duelo de octavos de final lo afrontará de local, sea contra quien sea.

Los posibles rivales de Boca, con todos los escenarios posibles

Si queda primero

Si Boca consigue ser líder de su zona, los tres posibles rivales en los octavos de final serían Sarmiento de Junín, Independiente Rivadavia o Huracán.

Si queda segundo

Si Boca consigue ser segundo de su zona, los tres posibles rivales en los octavos de final serían Huracán, Independiente Rivadavia o Belgrano.

Publicidad

Si queda tercero

Si Boca consigue ser tercero de su zona, los dos posibles rivales en los octavos de final serían Independiente Rivadavia o Belgrano.

Cuándo se juegan los octavos de final del Clausura

La AFA determinó que los partidos de los octavos de final se disputen el fin de semana del 21 y 22 de noviembre. Sin embargo, como Boca jugará la final de la Copa Sudamericana el sábado 21, por lo que su partido de 8avos lo disputará el miércoles 25/11 en La Bombonera. Así es el cronograma completo.

Octavos de final: fin de semana del 21 y 22 de noviembre de 2026 (Boca y su rival, el 25/11).

fin de semana del (Boca y su rival, el 25/11). Cuartos de final: fin de semana del 28 y 29 de noviembre de 2026 .

fin de semana del . Semifinales: fin de semana del 5 y 6 de diciembre de 2026 .

fin de semana del . Final: sábado 12 de diciembre de 2026 en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata

Publicidad

Tablas del Clausura