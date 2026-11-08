GP de Brasil 2026: minuto a minuto de la carrera de Franco Colapinto en Interlagos

Todas las incidencias del evento principal del fin de semana y las posiciones en vivo.

La Fórmula 1 celebra la carrera del Gran Premio de Brasil 2026 este domingo. Desde las 14:00 hs, los pilotos compiten entre sí en Interlagos, un circuito que siempre suele ofrecer show por las condiciones climáticas.

La Fórmula 1 se vive en Disney+

Franco Colapinto largó 13° y tenía la ilusión de obtener sus primeros puntos en Brasil, pero no tuvo una buena largada y fue superado rápidamente por pilotos que salieron detrás suyo.

Minuto a minuto de la carrera del GP de Brasil: previa

15/71: Hamilton se convirtió en el primer piloto en parar. Puso gomas blandas.

14/71: Rafael Câmara cae al último lugar. El debutante perjudicó a Franco en la largada .

. 11/71: Russell supera a Hadjar y está tercero.

6/71: Lando Norris recupera su posición contra Liam Lawson y está segundo.

4/71: Verstappen y Hamilton ya están en el Top 10.

3/71: Franco supera a Camara. Sube al puesto 17.

2/71: Colapinto cayó al puesto 18 tras la largada.

1/71: Kimi Antonelli largó muy bien y es el nuevo líder.

¡COMENZÓ LA CARRERA!

Valtteri Bottas no larga.

Comenzó la vuelta de formación. Se viene la largada.

Momento del himno de Brasil, interpretado por Ana Castela.

¡Franco Colapinto largará 13°! Lindbald y Bortoleto penalizan por cambiar componentes y el argentino sigue escalando posiciones.

Lindbald y Bortoleto penalizan por cambiar componentes y el argentino sigue escalando posiciones. Kimi Antonelli se consagró campeón en México. El único campeonato que sigue en juego es el de Constructores.

La carrera del GP de Brasil es a 71 vueltas .

. Ya se llevó a cabo el desfile de pilotos en el circuito de Interlagos.

La gran largada de Lewis Hamilton en Brasil

Ladies and gentlemen, Lewis Hamilton!



Watch the seven-time world champ charge through the field at the start 🤩#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/M685ysLctw — Formula 1 (@F1) November 8, 2026

Posiciones en vivo de la carrera del GP de Brasil 2026