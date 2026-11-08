GP de Brasil 2026: minuto a minuto de la carrera de Franco Colapinto en Interlagos

La Fórmula 1 celebra la carrera del Gran Premio de Brasil 2026 este domingo. Desde las 14:00 hs, los pilotos compiten entre sí en Interlagos, un circuito que siempre suele ofrecer show por las condiciones climáticas.
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Franco Colapinto largó 13° y tenía la ilusión de obtener sus primeros puntos en Brasil, pero no tuvo una buena largada y fue superado rápidamente por pilotos que salieron detrás suyo.
Minuto a minuto de la carrera del GP de Brasil: previa
- 15/71: Hamilton se convirtió en el primer piloto en parar. Puso gomas blandas.
- 14/71: Rafael Câmara cae al último lugar. El debutante perjudicó a Franco en la largada.
- 11/71: Russell supera a Hadjar y está tercero.
- 6/71: Lando Norris recupera su posición contra Liam Lawson y está segundo.
- 4/71: Verstappen y Hamilton ya están en el Top 10.
- 3/71: Franco supera a Camara. Sube al puesto 17.
- 2/71: Colapinto cayó al puesto 18 tras la largada.
- 1/71: Kimi Antonelli largó muy bien y es el nuevo líder.
- ¡COMENZÓ LA CARRERA!
- Valtteri Bottas no larga.
- Comenzó la vuelta de formación. Se viene la largada.
- Momento del himno de Brasil, interpretado por Ana Castela.
- ¡Franco Colapinto largará 13°! Lindbald y Bortoleto penalizan por cambiar componentes y el argentino sigue escalando posiciones.
- Kimi Antonelli se consagró campeón en México. El único campeonato que sigue en juego es el de Constructores.
- La carrera del GP de Brasil es a 71 vueltas.
- Ya se llevó a cabo el desfile de pilotos en el circuito de Interlagos.
La gran largada de Lewis Hamilton en Brasil
Ladies and gentlemen, Lewis Hamilton!— Formula 1 (@F1) November 8, 2026
Watch the seven-time world champ charge through the field at the start 🤩#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/M685ysLctw
Posiciones en vivo de la carrera del GP de Brasil 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Lando Norris (McLaren)
- George Russell (Mercedes)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Oliver Bearman (Haas)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Alexander Albon (Williams)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Carlos Sainz (Williams)
- Rafa Camara (Haas)
- Checo Pérez (Cadillac)
- Valtteri Bottas (Cadillac) – DNS