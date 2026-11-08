Los 13 jugadores que River tiene cedidos a préstamo y podrían volver en el futuro

De cara al primer semestre de 2027, el plantel de River Plate podría tener varios jugadores que regresen de sus préstamos.

Aunque River Plate se jugará su última bala en los playoffs del Torneo Clausura, el Millo ya piensa en lo que será 2027. Para ello, los de la banda roja no tendrán mucho margen de error en el mercado de pases.

Además, en River deberán gestionar los posibles regresos de varios jugadores cedidos a préstamo. Son muchos los jugadores con contrato que se encuentran a préstamo. En total, son 13, pero cuántos de ellos serán tenidos en cuenta por el Millonario es otra cuestión.

Dentro de ese grupo hay tanto jóvenes proyectos como jugadores experimentados que fueron cedidos por no ser tenidos en cuenta en Núñez. Sin dudas, se viene un mercado de pases movido para el Millonario.

La lista completa incluye a: Maximiliano Salas, Kevin Castaño, Matías Galarza Fonda, Cristian Jaime, Giuliano Galoppo, David Martínez, Jeremías Ledesma, Ian Subiabre, Santiago Lencina, Tiago Serrago, Bautista Dadín, Tomás Nasif y Ulises Giménez.

Ian Subiabre jugando para River.

Los 13 jugadores a préstamo

Maximiliano Salas : a préstamo en Independiente Rivadavia hasta julio de 2027, regresó a River para ser operado de su rotura de ligamentos cruzados en la rodilla izquierda. Atravesará un período de su recuperación en Núñez previo a regresar a la Lepra mendocina para la última etapa. Salas tiene una opción de compra de U$S 4.000.000 por el 50% de su pase.

: a préstamo en Independiente Rivadavia hasta julio de 2027, regresó a River para ser operado de su rotura de ligamentos cruzados en la rodilla izquierda. Atravesará un período de su recuperación en Núñez previo a regresar a la Lepra mendocina para la última etapa. Salas tiene una opción de compra de U$S 4.000.000 por el 50% de su pase. Matías Galarza Fonda: a préstamo hasta fin de año en Inter Miami. Si disputa el 66% de los partidos su opción de compra se vuelve obligatoria por U$S 3.000.000 y el 50% de su ficha.

Publicidad

Kevin Castaño : una de las inversiones más caras de la historia de River, Castaño fue cedido al Atlético Mineiro (rival de Boca en la final de la Copa Sudamerica) hasta mitad del 2027 con opción de compra.

: una de las inversiones más caras de la historia de River, Castaño fue cedido al Atlético Mineiro (rival de Boca en la final de la Copa Sudamerica) hasta mitad del 2027 con opción de compra. Cristian Jaime : quizás el nombre que más ruido hace en el mundo River. El joven surgido de las inferiores disfruta un gran pasar en Peñarol donde esta cedido sin opción de compra hasta mediados del 2027. Debido a que Jaime cumplió ciertos objetivos, los de Núñez perdieron la oportunidad de repesca en diciembre.

: quizás el nombre que más ruido hace en el mundo River. El joven surgido de las inferiores disfruta un gran pasar en Peñarol donde esta cedido sin opción de compra hasta mediados del 2027. Debido a que Jaime cumplió ciertos objetivos, Giuliano Galoppo : a préstamo en Atlanta United de la MLS, volverá a River Plate a mitad del 2027 a menos que el equipo del Tata Martino pague su opción de U$S 6.000.000.

: a préstamo en Atlanta United de la MLS, volverá a River Plate a mitad del 2027 a menos que el equipo del Tata Martino pague su opción de U$S 6.000.000. David Martínez : el defensor nacionalizado paraguayo se encuentra a préstamo en Defensa y Justicia hasta fin de año. Sin embargo, el Halcón podría ejecutar su opción de compra de U$S 900.000 y quedarse con el 50% del pase.

: el defensor nacionalizado paraguayo se encuentra a préstamo en Defensa y Justicia hasta fin de año. Sin embargo, el Halcón podría ejecutar su opción de compra de U$S 900.000 y quedarse con el 50% del pase. Jeremías Ledesma : de acuerdo a La Página Millonaria, Conan está a préstamo en Rosario Central hasta fin de año. Sin embargo, la opción de compra de U$S 1.800.000 por el 60% del pase puede transformarse en una compra obligatoria si se cumplen ciertos objetivos.

: de acuerdo a La Página Millonaria, Conan está a préstamo en Rosario Central hasta fin de año. Sin embargo, la opción de compra de U$S 1.800.000 por el 60% del pase puede transformarse en una compra obligatoria si se cumplen ciertos objetivos. Ian Subiabre : cedido a Tigre hasta julio del 2027 con una opción de compra de U$S 5.000.000 por el 70% del pase.

: cedido a Tigre hasta julio del 2027 con una opción de compra de U$S 5.000.000 por el 70% del pase. Santiago Lencina : a préstamo en Burgos de la segunda división de España hasta julio de 2027 con una opción de compra por el 50% del pase. River se reserva una opción de recompra.

: a préstamo en Burgos de la segunda división de España hasta julio de 2027 con una opción de compra por el 50% del pase. River se reserva una opción de recompra. Tiago Serrago : el joven que convirtió goles tanto en el Monumental como en La Bombonera se encuentra cedido en Tigre hasta fin de año. El Matador de Victoria tiene una opción de compra de U$S 1.600.000 por el 50% del pase.

: el joven que convirtió goles tanto en el Monumental como en La Bombonera se encuentra cedido en Tigre hasta fin de año. El Matador de Victoria tiene una opción de compra de U$S 1.600.000 por el 50% del pase. Bautista Dadín : a préstamo hasta finales del 2027 en Aldosivi sin opción de compra. River puede repescarlo en cada mercado de pases hasta el fin de su préstamo.

: a préstamo hasta finales del 2027 en Aldosivi sin opción de compra. River puede repescarlo en cada mercado de pases hasta el fin de su préstamo. Tomás Nasif: aunque se encuentra recuperándose de una rotura de ligamentos, el delantero está cedido a préstamo en Platense hasta diciembre de 2026. Sin opción de compra, regresará a River de cara a 2027.

aunque se encuentra recuperándose de una rotura de ligamentos, el delantero está cedido a préstamo en Platense hasta diciembre de 2026. Sin opción de compra, regresará a River de cara a 2027. Ulises Giménez: River podrá repescarlo de Sarmiento de Junín en diciembre. De lo contrario, el defensor se quedará en Junín hasta mitad del próximo año sin opción de compra.

En síntesis