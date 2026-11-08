Mercedes campeón: las tablas de posiciones de la F1 tras el GP de Brasil 2026

La temporada 2026 de la Fórmula 1 ya tiene a sus dos campeones. Kimi Antonelli se consagró en el Mundial de Pilotos hace una semana en México y ahora Mercedes se aseguró matemáticamente el Campeonato de Constructores luego del Gran Premio de Brasil.
La Fórmula 1 se vive en Disney+
Si bien las Flechas Plateadas no tuvieron a ninguno de sus pilotos en el podio por primera vez en el año, Antonelli finalizó 4° y George Russell fue 5°. De esta manera, Mercedes se quedó con el título a falta de tres carreras para que termine el calendario.
Kimi Antonelli y George Russell celebran en el podio (Getty Images)
La tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 390 puntos | CAMPEÓN
- Max Verstappen (Red Bull) – 279 puntos
- George Russell (Mercedes) – 262 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 261 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 251 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 246 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 152 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 122 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 87 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 14 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 14 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto
- Ryō Hirakawa (Haas) – 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
- Rafael Câmara (Haas) – 0 puntos
La tabla de posiciones del Campeonato de Constructores 2026
- Mercedes – 652 puntos | CAMPEÓN
- Ferrari – 512 puntos
- Red Bull Racing – 415 puntos
- McLaren – 398 puntos
- Racing Bulls – 112 puntos
- Alpine – 69 puntos
- Haas – 31 puntos
- Audi – 28 puntos
- Williams – 12 puntos
- Aston Martin – 7 puntos
- Cadillac – 0 puntos
La reacción de Franco Colapinto al título de Boca en pleno Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1
Resultado de la carrera del GP de Brasil 2026
- Lando Norris (McLaren)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- George Russell (Mercedes)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Alexander Albon (Williams)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Oliver Bearman (Haas)
- Checo Pérez (Cadillac)
- Carlos Sainz (Williams)
- Rafa Camara (Haas)
- Lance Stroll (Aston Martin) – DNF
- Valtteri Bottas (Cadillac) – NO LARGÓ