Mercedes campeón: las tablas de posiciones de la F1 tras el GP de Brasil 2026

El equipo de las Flechas Plateadas se aseguró matemáticamente el título una semana después de la consagración de Kimi Antonelli en el Mundial de Pilotos.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 ya tiene a sus dos campeones. Kimi Antonelli se consagró en el Mundial de Pilotos hace una semana en México y ahora Mercedes se aseguró matemáticamente el Campeonato de Constructores luego del Gran Premio de Brasil.

La Fórmula 1 se vive en Disney+

Si bien las Flechas Plateadas no tuvieron a ninguno de sus pilotos en el podio por primera vez en el año, Antonelli finalizó 4° y George Russell fue 5°. De esta manera, Mercedes se quedó con el título a falta de tres carreras para que termine el calendario.

Kimi Antonelli y George Russell celebran en el podio (Getty Images)

La tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 390 puntos | CAMPEÓN Max Verstappen (Red Bull) – 279 puntos George Russell (Mercedes) – 262 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 261 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 251 puntos Lando Norris (McLaren) – 246 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 152 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 122 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) – 87 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 14 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 14 puntos Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos Alexander Albon (Williams) – 5 puntos Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto Ryō Hirakawa (Haas) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos Rafael Câmara (Haas) – 0 puntos

La tabla de posiciones del Campeonato de Constructores 2026

Mercedes – 652 puntos | CAMPEÓN Ferrari – 512 puntos Red Bull Racing – 415 puntos McLaren – 398 puntos Racing Bulls – 112 puntos Alpine – 69 puntos Haas – 31 puntos Audi – 28 puntos Williams – 12 puntos Aston Martin – 7 puntos Cadillac – 0 puntos

Resultado de la carrera del GP de Brasil 2026

Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Isack Hadjar (Red Bull) George Russell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Liam Lawson (Racing Bulls) Lewis Hamilton (Ferrari) Nico Hülkenberg (Audi) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Fernando Alonso (Aston Martin) Franco Colapinto (Alpine) Pierre Gasly (Alpine) Alexander Albon (Williams) Gabriel Bortoleto (Audi) Oliver Bearman (Haas) Checo Pérez (Cadillac) Carlos Sainz (Williams) Rafa Camara (Haas) Lance Stroll (Aston Martin) – DNF Valtteri Bottas (Cadillac) – NO LARGÓ