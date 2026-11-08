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Fórmula 1

Mercedes campeón: las tablas de posiciones de la F1 tras el GP de Brasil 2026

El equipo de las Flechas Plateadas se aseguró matemáticamente el título una semana después de la consagración de Kimi Antonelli en el Mundial de Pilotos.

El equipo Mercedes celebra el Campeonato de Constructores 2026
© Getty ImagesEl equipo Mercedes celebra el Campeonato de Constructores 2026

La temporada 2026 de la Fórmula 1 ya tiene a sus dos campeones. Kimi Antonelli se consagró en el Mundial de Pilotos hace una semana en México y ahora Mercedes se aseguró matemáticamente el Campeonato de Constructores luego del Gran Premio de Brasil.

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Si bien las Flechas Plateadas no tuvieron a ninguno de sus pilotos en el podio por primera vez en el año, Antonelli finalizó 4° y George Russell fue 5°. De esta manera, Mercedes se quedó con el título a falta de tres carreras para que termine el calendario.

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Kimi Antonelli y George Russell celebran en el podio

Kimi Antonelli y George Russell celebran en el podio (Getty Images)

La tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 390 puntos | CAMPEÓN
  2. Max Verstappen (Red Bull) – 279 puntos
  3. George Russell (Mercedes) – 262 puntos
  4. Lewis Hamilton (Ferrari) – 261 puntos
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 251 puntos
  6. Lando Norris (McLaren) – 246 puntos
  7. Oscar Piastri (McLaren) – 152 puntos
  8. Isack Hadjar (Red Bull) – 122 puntos
  9. Liam Lawson (Racing Bulls) – 87 puntos
  10. Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos
  11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos
  12. Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos
  13. Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos
  14. Gabriel Bortoleto (Audi) – 14 puntos
  15. Nico Hülkenberg (Audi) – 14 puntos
  16. Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos
  17. Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos
  18. Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos
  19. Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
  20. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto
  21. Ryō Hirakawa (Haas) – 1 punto
  22. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  23. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  24. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
  25. Rafael Câmara (Haas) – 0 puntos

La tabla de posiciones del Campeonato de Constructores 2026

  1. Mercedes – 652 puntos | CAMPEÓN
  2. Ferrari – 512 puntos
  3. Red Bull Racing – 415 puntos
  4. McLaren – 398 puntos
  5. Racing Bulls – 112 puntos
  6. Alpine – 69 puntos
  7. Haas – 31 puntos
  8. Audi – 28 puntos
  9. Williams – 12 puntos
  10. Aston Martin – 7 puntos
  11. Cadillac – 0 puntos
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La reacción de Franco Colapinto al título de Boca en pleno Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1

Resultado de la carrera del GP de Brasil 2026

  1. Lando Norris (McLaren)
  2. Max Verstappen (Red Bull)
  3. Isack Hadjar (Red Bull)
  4. George Russell (Mercedes)
  5. Kimi Antonelli (Mercedes)
  6. Oscar Piastri (McLaren)
  7. Charles Leclerc (Ferrari)
  8. Liam Lawson (Racing Bulls)
  9. Lewis Hamilton (Ferrari)
  10. Nico Hülkenberg (Audi)
  11. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  12. Fernando Alonso (Aston Martin)
  13. Franco Colapinto (Alpine)
  14. Pierre Gasly (Alpine)
  15. Alexander Albon (Williams)
  16. Gabriel Bortoleto (Audi)
  17. Oliver Bearman (Haas)
  18. Checo Pérez (Cadillac)
  19. Carlos Sainz (Williams)
  20. Rafa Camara (Haas)
  21. Lance Stroll (Aston Martin) – DNF
  22. Valtteri Bottas (Cadillac) – NO LARGÓ
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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