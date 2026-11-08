Se confirmaron todos los cruces de los octavos de final del Torneo Clausura 2026: los rivales de Boca y River

Con el encuentro entre Central Córdoba y Lanús, finalizó la etapa regular del certamen doméstico. Todos los enfrentamientos de los Playoffs.

Se terminó la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. Tras la agónica consagración de Boca Juniors en el marco de la Tabla Anual, este domingo se llevó a cabo el último de los compromisos correspondientes a la Fecha 16: Central Córdoba se encontró frente a frente con Lanús.

En el Estadio Único Madre de Ciudades de la provincia de Santiago del Estero, el Ferroviario, ya sin Sebastián Domínguez como director técnico, salió al campo de juego con la misión de terminar el Clausura de la forma más decorosa posible. Por su parte, el Granate lo hizo buscando escalar en la tabla de posiciones, pensando en la próxima instancia.

En medio de ese panorama, Central Córdoba y Lanús no lograron sacarse diferencias y terminaron empatando 1-1. Tomás Guidara, en contra de su propia valla, abrió la cuenta para el combinado anfitrión. Por su parte, Eduardo Salvio, también en el primer tiempo, equilibró la contienda para los dirigidos por Mauricio Pellegrino.

De esta manera, se confirmó que el Granate será el rival de River Plate en los octavos de final del Torneo Clausura, en el Estadio Monumental de Núñez. Por su parte, en otro de los cruces más esperados de los Playoffs del torneo doméstico, los de Rodolfo Arruabarrena tendrán que recibir a Independiente Rivadavia de Mendoza en la Bombonera.

Los cruces confirmados de octavos de final

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Huracán (8°B)

River (4°B) – Lanús (5°A)

Argentinos (2°B) – Independiente (7°A)

Vélez (3°A) – Belgrano (6°B)

Lado derecho de la llave

Rosario Central (1°B) – Gimnasia (M) (8°A)

Defensa (4°A) – Barracas Central (5°B)

Boca (2°A) – Independiente Rivadavia (7°B)

Gimnasia LP (3°B) – Newell’s (6°A)

¿Cuándo se juegan los octavos de final?

Si bien todavía no se ha confirmado el cronograma oficial, lo cierto es que los octavos de final del Torneo Clausura 2026 se llevarán a cabo durante el fin de semana del 21 y 22 de noviembre.

Las posiciones del Clausura

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La Tabla Anual

Boca Juniors – 63 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN – CLASIFICÓ

Rosario Central – 62 puntos – COPA LIBERTADORES – CLASIFICÓ

Argentinos Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES/REPECHAJE – CLASIFICÓ

Independiente Rivadavia – 57 puntos – COPA SUDAMERICANA

Gimnasia de La Plata – 57 puntos – COPA SUDAMERICANA

Vélez Sarsfield – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA

River Plate – 55 puntos – COPA SUDAMERICANA

Instituto – 55 puntos – COPA SUDAMERICANA

Lanús – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA

Belgrano – 49 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)

Estudiantes LP – 47 puntos

Barracas Central – 47 puntos

Independiente – 47 puntos

Defensa y Justicia – 47 puntos

Huracán – 44 puntos

Unión – 42 puntos

Gimnasia de Mendoza – 41 puntos

San Lorenzo – 41 puntos

Sarmiento – 40 puntos

Tigre – 39 puntos

Talleres – 39 puntos

Newell’s – 38 puntos

Racing – 36 puntos

Platense – 36 puntos

Banfield – 33 puntos

Atlético Tucumán – 32 puntos

Central Córdoba – 27 puntos

Deportivo Riestra – 23 puntos

Aldosivi – 19 puntos – DESCENDIÓ

Estudiantes RC – 14 puntos – DESCENDIÓ