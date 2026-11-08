Se confirmaron todos los cruces de los octavos de final del Torneo Clausura 2026: los rivales de Boca y River

Se terminó la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. Tras la agónica consagración de Boca Juniors en el marco de la Tabla Anual, este domingo se llevó a cabo el último de los compromisos correspondientes a la Fecha 16: Central Córdoba se encontró frente a frente con Lanús.
En el Estadio Único Madre de Ciudades de la provincia de Santiago del Estero, el Ferroviario, ya sin Sebastián Domínguez como director técnico, salió al campo de juego con la misión de terminar el Clausura de la forma más decorosa posible. Por su parte, el Granate lo hizo buscando escalar en la tabla de posiciones, pensando en la próxima instancia.
En medio de ese panorama, Central Córdoba y Lanús no lograron sacarse diferencias y terminaron empatando 1-1. Tomás Guidara, en contra de su propia valla, abrió la cuenta para el combinado anfitrión. Por su parte, Eduardo Salvio, también en el primer tiempo, equilibró la contienda para los dirigidos por Mauricio Pellegrino.
De esta manera, se confirmó que el Granate será el rival de River Plate en los octavos de final del Torneo Clausura, en el Estadio Monumental de Núñez. Por su parte, en otro de los cruces más esperados de los Playoffs del torneo doméstico, los de Rodolfo Arruabarrena tendrán que recibir a Independiente Rivadavia de Mendoza en la Bombonera.
Los cruces confirmados de octavos de final
Lado izquierdo de la llave
Instituto (1°A) – Huracán (8°B)
River (4°B) – Lanús (5°A)
Argentinos (2°B) – Independiente (7°A)
Vélez (3°A) – Belgrano (6°B)
Lado derecho de la llave
Rosario Central (1°B) – Gimnasia (M) (8°A)
Defensa (4°A) – Barracas Central (5°B)
Boca (2°A) – Independiente Rivadavia (7°B)
Gimnasia LP (3°B) – Newell’s (6°A)
¿Cuándo se juegan los octavos de final?
Si bien todavía no se ha confirmado el cronograma oficial, lo cierto es que los octavos de final del Torneo Clausura 2026 se llevarán a cabo durante el fin de semana del 21 y 22 de noviembre.
Las posiciones del Clausura
La Tabla Anual
Boca Juniors – 63 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN – CLASIFICÓ
Rosario Central – 62 puntos – COPA LIBERTADORES – CLASIFICÓ
Argentinos Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES/REPECHAJE – CLASIFICÓ
Independiente Rivadavia – 57 puntos – COPA SUDAMERICANA
Gimnasia de La Plata – 57 puntos – COPA SUDAMERICANA
Vélez Sarsfield – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA
River Plate – 55 puntos – COPA SUDAMERICANA
Instituto – 55 puntos – COPA SUDAMERICANA
Lanús – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA
Belgrano – 49 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
Estudiantes LP – 47 puntos
Barracas Central – 47 puntos
Independiente – 47 puntos
Defensa y Justicia – 47 puntos
Huracán – 44 puntos
Unión – 42 puntos
Gimnasia de Mendoza – 41 puntos
San Lorenzo – 41 puntos
Sarmiento – 40 puntos
Tigre – 39 puntos
Talleres – 39 puntos
Newell’s – 38 puntos
Racing – 36 puntos
Platense – 36 puntos
Banfield – 33 puntos
Atlético Tucumán – 32 puntos
Central Córdoba – 27 puntos
Deportivo Riestra – 23 puntos
Aldosivi – 19 puntos – DESCENDIÓ
Estudiantes RC – 14 puntos – DESCENDIÓ