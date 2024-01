A falta de algunas horas para que finalice el mercado de pases, Juan Román Riquelme se movió por el arribo de un futbolista que está en Europa y que desea poder llegar a Boca. Pese a ello, no es nada sencillo para el presidente que asumió en su cargo durante diciembre pasado.

Boca inició gestiones para adquirir a Gabriel Florentín, quien hizo 10 años de inferiores en Rivery actualmente se encuentra militando en las filas de FC Orenburg, en la máxima categoría del fútbol ruso. Y desde La Ribera propusieron llevárselo a préstamo.

Durante las últimas horas, el periodista Germán García Grova confirmó en sus redes sociales que FC Orenburg rechazó la posibilidad de que Florentín pase a Boca por medio de una cesión con opción de compra, ya que es titular indiscutido. Por lo tanto, para que Riquelme pueda tenerlo, deberá abonar por su ficha.

Hasta el momento, no trascendió la cifra que solicita FC Orenburg para desprenderse del ex futbolista de Argentinos Juniors, que ya dejó en claro que su intención es poder regresar al país y ponerse la camiseta de Boca. Sí, más allá de haberse formado en el acérrimo rival, del cual quedó en libertad de acción a los 14 años. ¿Juan Román Riquelme podrá incorporarlo?

Gabriel Florentín habló de la chance de llegar a Boca

En diálogo con TyC Sports, Gabriel Florentín reconoció el interés del Xeneize, y sostuvo que “sería un paso muy importante para mí. Es un equipo muy grande en el mundo y para mi sería muy lindo jugar en Boca”.

La postura de Florentín luego de que Orenburg rechazara la oferta de Boca

En diálogo con el mismo medio, el ex Argentinos Juniors se mostró muy positivo y explicó que “estoy esperando a que mi representante me diga que viajamos. Está muy avanzada la cosa. Sinceramente trato de no pasar por arriba de mi representante. Trato que las cosas se hablen con él. Haría lo que sea necesario por llegar a Boca. Eso es lo de menos. Estoy en la dulce espera de una llamada de Riquelme”.