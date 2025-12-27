El encuentro de Leandro Paredes con Equi Fernández y Cristian Medina que fue viral entre los hinchas de Boca: “Dream Team”

Mientras los futbolistas están de vacaciones y el foco está puesto en el mercado de pases de cara a la próxima temporada, los jugadores de Boca vivieron una jornada especial. Es que en la noche del viernes, se llevó a cabo el casamiento de Kevin Zenón con Sol Amsler y se dio un inesperado encuentro entre protagonistas que están en el Xeneize y otros que ya se fueron del club.

Como no podía ser de otra manera por su rol como capitán, Leandro Paredes dijo presente en la fiesta que se organizó en la ciudad de Santa Fe. Junto a él, también viajaron Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel y Leandro Brey, acompañados por sus respectivas parejas en un avión privado que alquilaron para viajar cómodamente hacia la provincia que albergó el evento.

Lo cierto es que, lo que llamó la atención de los hinchas fue una imagen que unió a Paredes con Ezequiel Fernández y Cristian Medina, hoy alejados de Boca por sus respectivas salidas. En una típica foto entre los futbolistas que asistieron al casamiento, los actuales jugadores del Xeneize incorporaron a los surgidos de las divisiones inferiores que se fueron del club hace apenas unos meses.

En ese sentido, las redes sociales no dejaron pasar el posteo que rápidamente se viralizó. Lejos de pasar desapercibido, la historia que publicó Paredes fue replicada por los demás integrantes y los hinchas no tardaron en expresarse públicamente. “El Dream Team”, sentenció uno de los comentarios sobre la aparición de Equi y Medina junto a Paredes y el resto de los jugadores.

El posteo de Leandro Paredes en el casamiento de Kevin Zenón. (@leoparedes20)

La reacción de los hinchas de Boca

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad