Valentín Barco no dudó al elegir al mejor entre Alan Varela y Equi Fernández

En los últimos años, Boca supo disfrutar de grandes talentos surgidos de las divisiones inferiores. Dos fueron volantes centrales: Alan Varela y Ezequiel Fernández, que brillaron en sus respectivos momentos y hoy continúan sus carreras en Europa. Valentín Barco, otra gran joya azul y oro que compartió cancha con ambos, no tuvo dudas a la hora de quedarse con uno.

Es que el actual 5 del Porto y Equi apenas compartieron cancha en 17 oportunidades. La explosión futbolística del ambidiestro se dio luego de que el oriundo de Isidro Casanova fuera transferido al exterior. El buen nivel mostrado por ambos en sus respectivos momentos planteó el debate sobre cuál de los fue mejor y el Colo lo dejó en claro.

“Alan Varela o Cristian Medina? Medina“, soltó el actual futbolista del Racing de Estrasburgo en un ping pong de preguntas y respuestas con el youtuber Ezzequiel y continuó: “¿Cristian Medina o Equi Fernández? Equi”. El zurdo fue compañero de los tres en distintas categorías, pero se inclinó por el ex Tigre.

La consideración futbolística de Barco sobre Equi Fernández es tan alta que no solo lo consideró mejor que Varela, sino que lo definió como el mejor producto de las inferiores de Boca en los últimos 10 años y el mejor jugador con el que compartió cancha en su carrera.

Cómo les fue a Equi Fernández y Alan Varela jugando juntos

Varela y Equi Fernández compartieron cancha solo 17 veces y los resultados fueron más que positivos: 11 victorias, 2 empates y 4 derrotas. Los únicos entrenadores que decidieron alinearlos en un mismo equipo fueron Hugo Ibarra y Jorge Almirón.

Barco y su salida de Boca

A la hora de hablar de su salida del club, Barco fue contundente: “La idea nuestra tal vez era seguir unos 6 meses o un año más, para seguir formándome. Pero bueno, ya está y ya pasó. Ahora estoy feliz por mi presente y también porque la gente ya se dio cuenta de cómo fueron las cosas”.

“Con Riquelme nunca hubo relación, ni hay. Sus declaraciones no me generaron nada, porque no me esperaba nada. Entonces no me sorprendió. En ese momento la gente se dio cuenta y estoy muy agradecido con ellos porque siempre me bancaron a muerte”, agregó.

