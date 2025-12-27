Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Valentín Barco no dudó al elegir al mejor entre Alan Varela y Equi Fernández

El Colo terminó con el debate sobre cuál de los dos volantes centrales formados en Boca fue mejor. Mirá el video.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
Valentín Barco no dudó al elegir al mejor entre Alan Varela y Equi Fernández
© Getty / GeminiValentín Barco no dudó al elegir al mejor entre Alan Varela y Equi Fernández

En los últimos años, Boca supo disfrutar de grandes talentos surgidos de las divisiones inferiores. Dos fueron volantes centrales: Alan Varela y Ezequiel Fernández, que brillaron en sus respectivos momentos y hoy continúan sus carreras en Europa. Valentín Barco, otra gran joya azul y oro que compartió cancha con ambos, no tuvo dudas a la hora de quedarse con uno.

Es que el actual 5 del Porto y Equi apenas compartieron cancha en 17 oportunidades. La explosión futbolística del ambidiestro se dio luego de que el oriundo de Isidro Casanova fuera transferido al exterior. El buen nivel mostrado por ambos en sus respectivos momentos planteó el debate sobre cuál de los fue mejor y el Colo lo dejó en claro.

Alan Varela o Cristian Medina? Medina“, soltó el actual futbolista del Racing de Estrasburgo en un ping pong de preguntas y respuestas con el youtuber Ezzequiel y continuó: “¿Cristian Medina o Equi Fernández? Equi”. El zurdo fue compañero de los tres en distintas categorías, pero se inclinó por el ex Tigre.

La consideración futbolística de Barco sobre Equi Fernández es tan alta que no solo lo consideró mejor que Varela, sino que lo definió como el mejor producto de las inferiores de Boca en los últimos 10 años y el mejor jugador con el que compartió cancha en su carrera.

Cómo les fue a Equi Fernández y Alan Varela jugando juntos

Varela y Equi Fernández compartieron cancha solo 17 veces y los resultados fueron más que positivos: 11 victorias, 2 empates y 4 derrotas. Los únicos entrenadores que decidieron alinearlos en un mismo equipo fueron Hugo Ibarra y Jorge Almirón.

Publicidad
Mientras sigue en la órbita de River, qué dicen en el entorno de Santiago Ascacibar sobre su posible llegada a Boca

ver también

Mientras sigue en la órbita de River, qué dicen en el entorno de Santiago Ascacibar sobre su posible llegada a Boca

Barco y su salida de Boca

A la hora de hablar de su salida del club, Barco fue contundente: “La idea nuestra tal vez era seguir unos 6 meses o un año más, para seguir formándome. Pero bueno, ya está y ya pasó. Ahora estoy feliz por mi presente y también porque la gente ya se dio cuenta de cómo fueron las cosas”.

Con Riquelme nunca hubo relación, ni hay. Sus declaraciones no me generaron nada, porque no me esperaba nada. Entonces no me sorprendió. En ese momento la gente se dio cuenta y estoy muy agradecido con ellos porque siempre me bancaron a muerte”, agregó.

DATOS CLAVE

  • Valentín Barco eligió a Equi Fernández por encima de Alan Varela y Cristian Medina.
  • Barco definió a Equi Fernández como el mejor juvenil de Boca en 10 años.
  • Varela y Equi Fernández jugaron 17 partidos juntos logrando 11 victorias en Boca.
Publicidad
Tras volver a Boca desde Inter Miami, el Chelo Weigandt iría a otro equipo del fútbol argentino durante la próxima temporada

ver también

Tras volver a Boca desde Inter Miami, el Chelo Weigandt iría a otro equipo del fútbol argentino durante la próxima temporada

Boca quiere renovarle al Changuito Zeballos tras ser figura en 2025 y corre con una ventaja para llegar a un acuerdo

ver también

Boca quiere renovarle al Changuito Zeballos tras ser figura en 2025 y corre con una ventaja para llegar a un acuerdo

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Claudio Úbeda sigue en la dulce espera porque Riquelme no toma con seriedad las decisiones futbolísticas en Boca"

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

Lee también
El sorprendente tatuaje que se hizo Equi Fernández en homenaje a Boca
Boca Juniors

El sorprendente tatuaje que se hizo Equi Fernández en homenaje a Boca

Diego Martínez: "Equi Fernández es el resumen de lo que tiene un futbolista de élite"
Selección Argentina

Diego Martínez: "Equi Fernández es el resumen de lo que tiene un futbolista de élite"

Qué fue de los 11 de Boca a dos años de la final de la Libertadores 2023
Boca Juniors

Qué fue de los 11 de Boca a dos años de la final de la Libertadores 2023

Gol y asistencia de Nico Paz en el triunfo de Como sobre Lecce, para superar a Lautaro Martínez en una estadística clave
Fútbol europeo

Gol y asistencia de Nico Paz en el triunfo de Como sobre Lecce, para superar a Lautaro Martínez en una estadística clave

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo