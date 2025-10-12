Es tendencia:
Boca Juniors

Morena Beltrán le dedicó un posteo a Lucas Blondel en medio de su incómodo presente de Boca: “Ha vuelto”

La periodista de ESPN le dejó un mensaje motivacional al lateral que bajó a la Reserva del Xeneize.

Por Marco D'arcangelo

Morena Beltrán junto a Lucas Blondel.
© InstagramMorena Beltrán junto a Lucas Blondel.

En las últimas semanas, debido a la nula continuidad en el primer equipo de Boca, en el que no es tenido en cuenta, el lateral derecho Lucas Blondel bajó en dos oportunidades a la Reserva de Mariano Herrón con el objetivo de no perder ritmo futbolístico pensando en las convocatorias para la Selección de Suiza. 

En su segundo partido, el ex Tigre convirtió en la derrota parcial del Xeneize ante Belgrano por 2 a 1, en un encuentro suspendido a los 38 minutos de la primera mitad por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Luego de este tanto, su pareja, Morena Beltrán, publicó una llamativa historia en su cuenta de Instagram.

La periodista de ESPN subió un video del gol que marcó el lateral derecho con su pierna izquierda desde media distancia, y al lado escribió “ha vuelto!!! y de zurda”, junto al emoji de una cara transpirada, haciendo sentido a que fue un buen tanto del futbolista para el descuento de su equipo.

Además, el video está acompañado por la canción “No pares” de la banda argentina Los Piojos, con un claro mensaje motivacional al lateral. “Una campana más rica, y que tiene otro color. No les creas lo que dicen, quiere ver tu sumisión. Ponen carita de buenos, de perfecto salvador, pero no van a enseñarte lo que enseña es el amor. No, no pares, no es el final. Vos sabés que no es el final”, dice la letra del tema. 

La historia de Morena Beltrán para Lucas Blondel.

La historia de Morena Beltrán para Lucas Blondel.

La última vez que Blondel vio minutos con el primer equipo de Boca, fue el 19 de mayo pasado, en la derrota 1 a 0 ante Independiente en La Bombonera. Desde allí, fue suplente en reiteradas ocasiones, mientras que en las últimas presentaciones ni siquiera formó parte de la delegación. 

Los números de Blondel en Boca

Lucas Blondel disputó 32 partidos de carácter oficial con la camiseta de Boca Juniors, desde su arribo a mediados de 2023. Hasta el momento, su saldo es de 4 goles y 1 asistencia. Además, recibió apenas dos tarjetas amarillas y solo fue expulsado en una oportunidad.

De esa cantidad de presentaciones, solo 12 fueron en 2025 y todas bajo las órdenes de Fernando Gago y Mariano Herrón. Desde el arribo de Miguel Russo, que comenzó su tercer ciclo en el Mundial de Clubes, el jugador quedó completamente relegado en la pelea.

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

