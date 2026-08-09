El plan de Boca con Enner Valencia, descartado ante Recoleta

El ecuatoriano ya se entrena con los colores del club de la Ribera, pero todavía no está listo para debutar.

Enner Valencia ya está en la Ciudad de Buenos Aires y afronta sus primeras sensaciones como futbolista de Boca Juniors. El delantero ecuatoriano es el último refuerzo confirmado para el plantel dirigido por Rodolfo Arruabarrena, que precisaba sumar a un goleador.

El atacante de 36 años fue oficializado este domingo por el Xeneize y ya trabajó en el primer entrenamiento junto a sus nuevos compañeros. Sin embargo, no estará a disposición del DT el próximo martes, cuando Boca enfrente a Recoleta por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

A pesar de las expectativas por la llegada del mundialista, los hinchas deberán esperar para poder verlo en cancha. Es que Valencia afrontará un trabajo de nivelación física en los próximos días para poder estar a la altura de los desafíos y la seguidilla de Boca.

Sus últimos minutos fueron nada menos que en el Mundial 2026, en el duelo entre Ecuador y México, por lo que hace casi un mes y medio que no afronta partidos oficiales. En los próximos días se evaluará su participación para lo que viene en Boca.

Arrancando en el Predio más lindo de todos 👊⚽️ pic.twitter.com/3V6rrs3R8U — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 9, 2026

Qué dijo Enner Valencia sobre su llegada a Boca

“Después del Mundial estuve un tiempo parado, pero después empecé a trabajar con un preparador físico. Ojalá pueda estar lo antes posible”, resaltó el ecuatoriano, que ya firmó contrato y afrontó su primer entrenamiento en el club de la Ribera.

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