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Fútbol argentino

Hernán Galíndez defendió a Jordy Caicedo tras el triunfo de Huracán ante San Lorenzo: “No era una cargada”

En exclusiva con BOLAVIP, el arquero del Globo aclaró lo ocurrido tras el topo gigio del ecuatoriano en el segundo gol.

Hernán Galíndez, arquero de Huracán.
© GettyHernán Galíndez, arquero de Huracán.

Este domingo por la tarde, Huracán venció 2-0 a San Lorenzo por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. Con dos goles de Jordy Caicedo, el Globo se impuso en el clásico de barrio más grande del mundo y se llevó los tres puntos, donde no ganaba desde 2001 en el Nuevo Gasómetro. En medio ese contexto, Hernán Galíndez habló en exclusiva con BOLAVIP.

Hernán Galíndez, arquero de Huracán. (Getty Images)

Hernán Galíndez, arquero de Huracán. (Getty Images)

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Debido al festejo con el topo gigio del ecuatoriano, en exclusiva con Marco D’Arcángelo de BOLAVIP, confesó: “Me querían cagar a trompadas por culpa de él“. Pocos segundos más tarde, aclaró: “En todo momento me acerqué en el segundo gol, trataba de explicarle a los jugadores de San Lorenzo que no era una cargada hacia ellos. Siempre grita los goles así“.

Inmediatamente después, continuó con la explicación en nombre de Caicedo. “No fue en contra de San Lorenzo“, sentenció por si todavía quedaba alguna duda. Sin ir más lejos, redobló la apuesta y fue aún más contundente. “Jordy no tiene nada que ver entre San Lorenzo y Huracán, acaba de llegar al país. No se va a meter a cargar, no pasa por ahí“, expresó Galíndez.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Ya habíamos tenido un problema contra Banfield“, recordó a modo de argumento con un antecedente de ejemplo. Luego, entre risas, añadió: “Es algo que va a tener que corregir, si es que lo puede cambiar, porque si cada vez que haga un gol lo van a amonestar… Je“.

Por último pero no menos importante, el arquero también sostuvo: “Después se arrodilló a agradecerle a Dios pro un problema que tiene“. Y antes de culminar con su relato ante el micrófono, Galíndez aseguró: “Estuvo afilado. Cuando tuvo un par de partidos sin hacer gol, trabajó. Hoy se lleva el premio de quedar en la historia de Huracán. No es poca cosa, eh“.

Los goles de Jordy Caicedo en Huracán 2-0 San Lorenzo

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Nahuel de Hoz
Nahuel de Hoz
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