El entrenador Millonario se encuentra en la cuerda floja y sabe que ya no tiene margen de error si quiere continuar en el cargo.

El River de Eduardo Coudet inició el semestre con cinco derrotas al cabo de cinco partidos jugados. Sí, 0% de efectividad pese a que el Millonario viene invirtiendo grandes cantidades de dinero en refuerzos y al mismo tiempo que afronta una fuerte renovación, con un importante número de jugadores apartados y otros tantos marchándose.

En ese contexto, el Chacho quedó en la cuerda floja y con un margen de error prácticamente nulo de cara a lo que viene. River viene de perder la final del Torneo Apertura ante Belgrano de Córdoba, no se clasificó a la Copa Libertadores, no ganó ningún título, tiene 0 puntos en el Torneo Clausura y ya se despidió de la Copa Argentina.

Por ende, la recuperación debe ser inmediata. Y en el horizonte ya se vislumbran los octavos de final de la Copa Sudamericana contra Independiente Santa Fe. Sí, dicho certamen continental se ha transformado, lisa y llanamente, en una obligación para la institución del barrio porteño de Núñez. Cualquier cosa que no sea ganarlo será un fracaso.

Por ende, más allá del partido del próximo fin de semana contra Argentinos Juniors, por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional, el foco principal de River está puesto en la serie contra el propio combinado colombiano. Esa instancia es, a su vez, el límite definitivo para Coudet en torno a su permanencia en el cargo.

River acumula derrota tras derrota. (Foto: Getty)

En definitiva, si River no avanza a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el Chacho no continuará siendo el director técnico. Es un hecho absolutamente ineludible, salvo un giro totalmente inesperado. Sea por una renuncia o por un despido, no habrá un mañana si el Millonario se despide en los octavos de final contra Santa Fe.

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Por ello es que Coudet tiene que trabajar de forma incansable para enderezar el rumbo lo antes posible. Es una realidad que puede estar en la víspera de sus últimos tres partidos como entrenador de River: los dos frente a Santa Fe por los octavos de final de la Sudamericana y el del próximo domingo ante Argentinos por el torneo doméstico.

El estratega todavía tiene una cuota de crédito. Está a tiempo de revertir este tétrico presente plagado de rachas históricamente negativas. Sin embargo, no tiene margen y no tiene a disposición tampoco la ventana de la paciencia. Es ganar o ganar. Es matar o morir. Él lo sabe y la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo también.

¿Cuándo se juega Santa Fe vs. River?

El partido entre Independiente Santa Fe y River Plate, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, se llevará a cabo el próximo miércoles 12 de agosto, desde las 21:30 de la República Argentina, en Bogotá, Colombia.

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La posible alineación de River ante Santa Fe

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Lautaro Rivero; Tobías Andrada, Aníbal Moreno o Fausto Vera, Tomás Galván o Lautaro Pereyra; Ángel Correa, Joaquín Freitas y Rafael Santos Borré.

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