Gallardo reapareció para alentar a su hijo mientras Coudet vive su peor momento en River: “Estoy muy contento”

River transita una de las peores crisis futbolísticas de toda su historia y acumula 5 derrotas consecutivas, un récord negativo en el club. En medio de ese contexto y mientras Eduardo Coudet atraviesa un momento delicado en el que hasta se duda de su continuidad, Marcelo Gallardo reapareció públicamente para ir a alentar a su hijo, minutos después de la derrota ante Tigre.

Fiel a su personalidad, el Muñeco le transmitió la pasión por el fútbol a sus herederos. En este caso, Matías Gallardo juega en Instituto, por lo que el entrenador que ahora no tiene trabajo decidió ir a ver el partido que se disputó en Córdoba frente a Gimnasia de Mendoza, que terminó en victoria por 1-0 para la Gloria en un encuentro apasionante.

GALLARDO PRESENTE EN CÓRDOBA



Marcelo Gallardo fue a ver a su hijo Matías en Instituto.



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Si bien es una obviedad que se trató de un ritual familiar, lo cierto es que generó polémica la reaparición de Gallardo minutos más tarde de la derrota de River. Sin ir más lejos, instantes más tarde de que Coudet haya sido consultado sobre su continuidad como director técnico del Millonario, además de volver públicamente optó por romper el silencio, aunque brevemente.

En ese sentido, el Muñeco fue conciso en su declaración. “Estoy muy contento porque le va muy bien a él y a Instituto“, manifestó en primera instancia esquivando cualquier controversia y poniendo el foco en su hijo. Pocos segundos más tarde, le dedicó unas palabras a la institución cordobesa y expresó: “Feliz cumpleaños a la Gloria, 108 años“.

¡EL MUÑECO ESTUVO PRESENTE EN ALTA CÓRDOBA! Marcelo Gallardo fue a ver a su hijo Matías en el triunfo de Instituto ante Gimnasia de Mendoza. pic.twitter.com/cp1PfZ5ItZ — SportsCenter (@SC_ESPN) August 9, 2026

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Matías surgió de las divisiones inferiores de River, aunque no consiguió hacer su estreno como profesional. Por ese motivo, emigró a Atlanta United II y en Estados Unidos sí se consolidó como futbolista. Tras un buen comienzo, en 2025 regresó al país para vestir la camiseta de Instituto. De esta manera, el mediocampista ofensivo de 22 años juega en la Gloria.

De hecho, al término del partido frente a Gimnasia de Mendoza, habló sobre el Muñeco. “Por suerte pudieron venir. Papá no puede siempre, cuando viene hay que aprovecharlo“, reconoció Matías, el segundo de los cuatro hijos de Marcelo. Inmediatamente después, agregó: “Mi familia siempre trata de acompañarme. Estoy contento de que estén en al tribuna“.

Matías Gallardo, futbolista de Instituto de Córdoba.

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Papá siempre está ahí, sabiendo cuándo tiene que mandar un mensaje o que tiene que quedarse callado“, confesó Matías sobre el rol de Gallardo como padre en la intimidad. Por último, también reveló: “A mí y a mis hermanos nos hace muy bien“.