Tras enfriarse lo de Napoli, un club de Europa reconoció interés por Exequiel Zeballos mientras sigue apartado en Boca

A menos de 5 meses de la finalización de su contrato con el Xeneize, el Changuito no renovó su vínculo y tampoco resolvió una salida.

Aunque Boca Juniors ya pelea por los objetivos de este segundo semestre, Exequiel Zeballos aún no definió su situación. El extremo se encuentra apartado a la espera de una resolución en cuanto a su salida en este mercado de pases, ya que tampoco arregló la renovación de su contrato.

En diciembre termina su vínculo y el Xeneize pretende venderlo en este mercado para no correr el riesgo de perderlo gratis a fin de año. En las últimas semanas, Napoli emergió como posible destino del Changuito, pero todo se enfrió en los últimos días.

Ahora, el entorno de Zeballos explota otras opciones para concretar su salida y, en ese contexto, Celta de Vigo apareció entre los interesados a contar con su fichaje. Marcos Garcés, director deportivo del equipo español, se lo reconoció a Olé.

“Estamos viendo un par de jugadores. Para nosotros y el entrenador es muy necesario traer un jugador arriba que nos dé desequilibrio, habilidad en el uno contra uno y nos ayude a abrir defensas cerradas. Es uno de los jugadores que estamos viendo”, explicó el directivo.

Zeballos, delantero de Boca. (Foto: Getty)

Lo cierto es que esta posibilidad aún está en instancias iniciales. “No sé qué tan cerca puede estar”, admitió el directivo de Celta de Vigo. Por lo pronto, Zeballos continúa apartado y espera por una resolución.

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Los números de Exequiel Zeballos en Boca

Desde su debut con el Xeneize, en noviembre de 2020, Exequiel Zeballos lleva disputados 140 partidos oficiales con la camiseta de Boca, con 6.366 minutos acumulados en cancha para aportar 16 goles y 16 asistencias.

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