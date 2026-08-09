River hoy: posibles cambios contra Santa Fe, Di Carlo romperá el silencio y el límite para la continuidad de Coudet

River sigue sin levantar cabeza en el semestre, y en su visita a Tigre por la cuarta fecha del Torneo Clausura volvió a perder 1 a 0, por lo que sigue último en su grupo. En este sentido, Coudet habló sobre su continuidad en conferencia de prensa y Stefano Di Carlo romperá el silencio.

Stefano Di Carlo romperá el silencio

Luego de este encuentro, el presidente del elenco de Núñez, Stefano Di Carlo, pasó por el streaming de La Página Millonaria, en donde frenó brevemente para dar un anuncio importante y afirmar que romperá el silencio en los próximos días para hablar sobre el futuro del club.

“En la semana vamos a hablar”, tiró Di Carlo para confirmar que hablará ante los medios, ya sea en una conferencia de prensa, o bien en una entrevista, con el objetivo de llevar un poco de calma ante el mal presente futbolístico de River, que perdió los cinco partidos que jugó en el semestre.

Coudet habló de su continuidad

Este sábado por la tarde, Tigre venció 1-0 a River por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. Con el gol de Ignacio Russo cerca del final tras un grave error de Aníbal Moreno en la salida, el delantero no perdonó y selló la victoria. De esta manera, el Matador se quedó con los 3 puntos y el Millonario acumula su quinta derrota consecutiva, récord histórico.

Tal como habitualmente sucede, Eduardo Coudet asistió a la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Liga Profesional de Fútbol al término de cada partido. En ese sentido, fue contundente delante del micrófono de cara al futuro. “Yo no voy a perjudicar al club ni a la directiva. Voy a intentar. Si no sale me haré responsable y diré ‘no me fue bien’“, sentenció.

Otamendi explotó contra el arbitraje

Nicolás Otamendi fue el primer jugador de River en tomar la palabra después de la derrota ante Tigre y, más allá de la autocrítica, arremetió con todo contra el arbitraje. El campeón del mundo quedó en llamas con Andrés Gariano por la jugada del primer tiempo donde todo el Millonario pidió penal.

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“Estamos en un momento donde no podemos errar. Una llegada de Tigre, un gol. Hoy hicimos en líneas generales un buen partido”, expresó el capitán antes de apuntar contra el juez: “Los árbitros se quejan de que no tenemos que hablar de ellos y dicen que hay que respetarlos, pero nunca asumen cuando cometen un error. No nos están cobrando las chiquitas, ni nada”.

La furia de los hinchas de River con Aníbal Moreno

River perdió su partido correspondiente a la fecha 4 del Torneo Clausura contra Tigre y ya lleva cinco derrotas al hilo. El Millonario no pudo con el Matador en Victoria, mostrando otra versión deslucida, con varios puntos bajos y un futbolista señalado por los hinchas en las redes sociales.

El más cuestionado por todos fue Aníbal Moreno, máximo responsable del gol de Ignacio Russo para el 1 a 0 del Matador. El mediocampista perdió la pelota en salida y le dio una chance de oro al delantero, que definió con mucha clase para darle el triunfo a los de Diego Dabove.

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El límite para Coudet en River

Más allá del partido del próximo fin de semana contra Argentinos Juniors, por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional, el foco principal de River está puesto en la serie contra Independiente Santa Fe, por la Copa Sudamericana. Esa instancia es, a su vez, el límite definitivo para Coudet en torno a su permanencia en el cargo.

En definitiva, si River no avanza a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el Chacho no continuará siendo el director técnico. Es un hecho absolutamente ineludible, salvo un giro totalmente inesperado. Sea por una renuncia o por un despido, no habrá un mañana si el Millonario se despide en los octavos de final contra Santa Fe.

Posibles cambios ante Santa Fe

Pensando en Santa Fe, algunos futbolistas que podrían meterse en la formación titular con respecto a los once que salieron al campo de juego de Tigre son Marcos Acuña, Fausto Vera, Lautaro Pereyra y Rafael Santos Borré. Paralelamente, es un hecho que saldrán Ortega y Beltrán y quienes podrían seguirlo son Aníbal Moreno y Tomás Galván.

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¿La posible alineación de River para visitar a Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana? Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Lautaro Rivero; Tobías Andrada, Aníbal Moreno o Fausto Vera, Tomás Galván o Lautaro Pereyra; Ángel Correa, Joaquín Freitas y Rafael Santos Borré.