El clásico de barrio tiene dueño: Huracán venció 2-0 a San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026

Después de 25 años, el Globo pudo ganarle al Ciclón en el Nuevo Gasómetro gracias a los dos goles de Jordy Caicedo.

Este domingo por la tarde, Huracán venció 2-0 a San Lorenzo por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. Con dos goles de Jordy Caicedo, el Globo se impuso en el clásico de barrio más grande del mundo y se llevó los tres puntos, donde no ganaba desde 2001 en el Nuevo Gasómetro. Mientras tanto, el Ciclón sufrió otra derrota y hubo insultos para los futbolistas y dirigentes.

Lo que parecía un empate apático, cambió drásticamente. En la última acción del primer tiempo, el ecuatoriano marcó el tanto inicial que modificó la historia. Ya en el complemento, marcó un golazo y festejó con el topo gigio frente a los hinchas. Tras la celebración, Orlando Gill le pegó un cabezazo a Lucas Blondel y se fue expulsado a instancias del VAR.

¡¡EL GLOBO GOLPEÓ ANTES DEL CIERRE DEL PT!! Jordy Caicedo estuvo muy atento al rebote que dio Gill y anotó el primero de Huracán ante San Lorenzo. ¡EL HOMBRE CLÁSICO!



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¡¡ES UN GOLAZO!! Jordy Caicedo la cruzó al ángulo y marcó su doblete para el 2-0 de Huracán vs. San Lorenzo. Festejó con Topo Gigio a la tribuna y se picó todo…



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