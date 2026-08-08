El campeón del mundo en Qatar 2022 vuelve al país siendo la compra más elevada de la historia del fútbol argentino.

Thiago Almada es refuerzo de River y rompió el mercado de pases del fútbol argentino. Después de largas semanas de negociaciones y la confirmación que llegó hace pocas horas, ahora se despidió de Atlético de Madrid y dejó frases muy fuertes. De esta manera, el surgido de las divisiones inferiores de Vélez vuelve al país pero para defender otra camiseta.

Cabe recordar que el elenco de Núñez desembolsa 20 millones de dólares por el 100% de la ficha del campeón del mundo con la Selección Argentina y que también viene de disputar el Mundial 2026. A su vez, vale resaltar que firmó contrato por tres años y medio, por lo que su estadía en el Millonario será hasta finales de 2029, al menos en principio.

Thiago Almada, jugador de River.

Lo cierto es que, a través de su cuenta de Instagram, Thiago se despidió de su ex club. “Cerrar esta etapa con Atlético de Madrid no es fácil“, sentenció Almada en primera instancia. Inmediatamente después, continuó: “Defender estos colores fue un orgullo enorme. Me llevo momentos inolvidables y mucho cariño“. Y para culminar, también escribió: “Gracias por todo“.

En el mismo posteo que emitió hace instantes, amplió su discurso. “Solo tengo palabras de agradecimiento para la afición, que siempre estuvo ahí, para cada persona que trabaja en el club y para mis compañeros, que me hicieron sentir parte de una gran familia desde el primer día“, sostuvo el futbolista oriundo de Fuerte Apache, en la Provincia de Buenos Aires.

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Un dato importante a tener en cuenta es que se trata de la compra más cara de la historia de River y del fútbol argentino. Por otro lado, vale destacar que Atlético de Madrid tiene una cláusula recompra de 40 millones de euros. Eso sí, tal como lo indican los papeles formales, dicho ítem solamente tendrá vigencia por el próximo año y medio, es decir que vence el 31 de diciembre de 2027.

Por otro lado, según pudo saber BOLAVIP, River lo inscribe para los octavos de final de la Sudamericana. Lo que era una incertidumbre hasta ese momento, dejó de serlo. Así las cosas, Thiago será inscripto provisionalmente ante la CONMEBOL ya que hay tiempo hasta el lunes a las 14 horas para regularizar los documentos pertinentes ante el ente regulador.

Thiago Almada en la Selección Argentina.